„Tronos Junior”, glasuri tinere în slujba lui Hristos, la Mănăstirea Izbuc

În cea de a treia zi a noului an bisericesc, obștea Mănăstirii Izbuc a primit vizita Grupului psaltic „Tronos Junior”, aflat sub purtarea de grijă și binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Sosirea grupului a avut loc în ajun, când, după o cină frățească, oaspeţii au fost găzduiți de obștea mănăstirii.

Dis‑de‑dimineață, toți membrii grupului aflați în pelerinaj, peste 100 de copii și tineri, au fost prezenți în biserica mănăstirii, unde au dat răspunsurile liturgice în cadrul Sfintei Liturghii. Slujba a fost săvârșită de arhimandritul Mihail Tărău, starețul mănăstirii și părintele duhovnicesc al obștii. La sfârșitul sfintei slujbe, arhim. Mihail Tărău a prezentat istoria mănăstirii Izbuc și a adus mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea oferită acestor tineri și pentru purtarea sa de grijă. S‑a amintit totodată că, în această lună, se împlinesc cinci ani de la târnosirea bisericii mari a mănăstirii.

În semn de prețuire, fiecare dintre participanți a primit un pachet cu obiecte religioase, ca amintire și binecuvântare, iar protopsaltul Ioan Balaban, coordonatorul Grupului psaltic „Tronos Junior”, a fost felicitat și încurajat pentru osteneala și dăruirea sa în formarea și îndrumarea celor peste 300 de tineri psalți. În semn de recunoștință, i‑a fost oferită o copie a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Izbuc, în mărime naturală, ca binecuvântare cerească și aducere aminte a acestui popas duhovnicesc. După micul dejun, oaspeții au vizitat incinta mănăstirii, iar la plecare au mărturisit dorința de a reveni cât mai curând la Izbuc.