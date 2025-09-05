Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Tronos Junior”, glasuri tinere în slujba lui Hristos, la Mănăstirea Izbuc

Știri
Un articol de: Singhel Silvestru Vid - 05 Septembrie 2025

În cea de a treia zi a noului an bisericesc, obștea Mănăstirii Izbuc a primit vizita Grupului psaltic „Tronos Junior”, aflat sub purtarea de grijă și binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Sosirea grupului a avut loc în ajun, când, după o cină frățească, oaspeţii au fost găzduiți de obștea mănăstirii.

Dis‑de‑dimineață, toți membrii grupului aflați în pelerinaj, peste 100 de copii și tineri, au fost prezenți în biserica mănăstirii, unde au dat răspunsurile liturgice în cadrul Sfintei Liturghii. Slujba a fost săvârșită de arhimandritul Mihail Tărău, starețul mănăstirii și părintele duhovnicesc al obștii. La sfârșitul sfintei slujbe, arhim. Mihail Tărău a prezentat istoria mănăstirii Izbuc și a adus mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea oferită acestor tineri și pentru purtarea sa de grijă. S‑a amintit totodată că, în această lună, se împlinesc cinci ani de la târnosirea bisericii mari a mănăstirii.

În semn de prețuire, fiecare dintre participanți a primit un pachet cu obiecte religioase, ca amintire și binecuvântare, iar protopsaltul Ioan Balaban, coordonatorul Grupului psaltic „Tronos Junior”, a fost felicitat și încurajat pentru osteneala și dăruirea sa în formarea și îndrumarea celor peste 300 de tineri psalți. În semn de recunoștință, i‑a fost oferită o copie a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Izbuc, în mărime naturală, ca binecuvântare cerească și aducere aminte a acestui popas duhovnicesc. După micul dejun, oaspeții au vizitat incinta mănăstirii, iar la plecare au mărturisit dorința de a reveni cât mai curând la Izbuc. 

