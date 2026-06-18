Vizita Patriarhului României în insula Imvros (Gökçeada) - mărturie a comuniunii ortodoxe și a legăturilor frățești dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română

Data: 19 Iunie 2026

În perioada 10-11 iunie 2026, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a efectuat o vizită frățească în insula Imvros (Gökçeada), Turcia, răspunzând invitației adresate de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă și Patriarh Ecumenic, cu prilejul sărbătorii sale onomastice. Vizita a avut o semnificație deosebită, întrucât manifestările organizate în patria natală a Sanctității Sale au marcat nu numai sărbătoarea Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba, ci și împlinirea a 35 de ani de la alegerea Sanctității Sale în Tronul patriarhal al Constantinopolului şi a 65 de ani de slujire clericală, precum și două importante aniversări pentru Biserica din Imvros, respectiv 100 de ani de la înființarea Mitropoliei de Imvros și Tenedos și 1.000 de ani de mărturie ortodoxă neîntreruptă pe insulă.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost însoțit în această deplasare de preacuviosul părinte arhimandrit Andrei Anghel, vicar patriarhal, de preacuviosul părinte arhidiacon Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal, și de preacucernicul părinte Mihai Mușat, secretar patriarhal.

Întâmpinarea Patriarhului României în insula natală a Patriarhului Ecumenic

Sosirea delegației Patriarhiei Române în insula Imvros a avut loc în cursul zilei de miercuri, 10 iunie 2026. Un moment plin de semni­fi­cație l-a constituit întâmpinarea Preafericitului Părinte Daniel de către însuși Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la aeroport. Gestul personal al Întâistătătorului Tronului constan­tinopolitan a exprimat încă o dată relația de profund respect, fraternitate și cooperare existentă între cei doi Patriarhi, relație consolidată de-a lungul ultimelor decenii prin nu­meroase întâlniri, vizite reciproce și proiecte comune dedicate mărturiei ortodoxe în lumea contemporană.

Cea mai recentă întâlnire s-a desfășurat într-un context deosebit. Anul 2025 a fost marcat de prezența Patriarhului Ecumenic la Bucu­rești, unde, împreună cu Patriarhul Daniel, a binecuvântat și a sfințit pictura în mozaic a Catedralei Na­ționale, reafirmând comuniunea dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română.

Insula Imvros reprezintă pentru Patriarhul Bartolomeu mult mai mult decât locul nașterii sale. Insula este simbolul rădăcinilor sale familiale și duhovnicești, spațiul în care a primit Taina Sfântului Botez, a trăit primii ani ai copilăriei, a fost hirotonit diacon și a primit tunderea în monahism. În ultimele decenii, Patriarhul Ecumenic a contribuit în mod decisiv la renașterea spirituală și culturală a insulei, sprijinind restaurarea bisericilor, revitalizarea școlilor și întoarcerea multor familii grecești în localitățile istorice ale insulei.

Vecernia solemnă din Biserica „Sf. Mare Mc. Gheorghe”

În seara zilei de miercuri, 10 iunie 2026, Patriarhul României a participat la slujba Vecerniei solemne oficiate în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, alături de Preafericitul Părinte Daniil, Patriarhul Bulgariei, care a rostit cuvântul de felicitare adresat Sanctității Sale.

La această slujbă au luat parte ierarhi, clerici și credincioși veniți din diferite țări, precum și repre­zen­tanți ai comunităților istorice din Constantinopol, Imvros și Tenedos. Atmosfera a fost una de profundă bucurie duhovnicească, fiind eviden­țiate atât personalitatea Patriarhului Ecumenic, cât și importanța insulei Imvros pentru istoria și spiritualitatea acesteia.

Participarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la această slujbă a reprezentat un semn concret al solidarității Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică.

Dumnezeiasca Liturghie patriarhală în localitatea Panaghia

Punctul culminant al vizitei l-a con­stituit Dumnezeiasca Liturghie să­vârșită joi, 11 iunie 2026, în Cate­drala „Adormirea Maicii Domnului” din Panaghia (Gökçeada), principalul centru spiritual al ortodocșilor din Imvros. Potrivit programului oficial, Sfânta Liturghie a fost celebrată de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, și cu Preafericitul Părinte Daniil, Patriarhul Bulgariei.

Într-o perioadă marcată de numeroase provocări pentru lumea creștină, coliturghisirea Patriarhilor Constantinopolului, României și Bulgariei a transmis un mesaj puternic de unitate, fraternitate și coresponsabilitate pentru mărturisirea credinței ortodoxe.

În cuvântul său festiv, Patriarhul României l-a caracterizat pe Sanctitatea Sa drept o personalitate a lumii ortodoxe recunoscută pe plan internațional, un promotor al dialogului, al păcii și al bunei înțelegeri între popoare și religii. De asemenea, Preafericirea Sa a subliniat activitatea Patriarhului Ecumenic în dialogul interreligios și interconfesional, precum și implicarea activă în protejarea mediului înconjurător și promovarea responsabilității față de creație.

Imvros - loc al memoriei și al speranței

Pe parcursul vizitei sale, Patriarhul României a avut ocazia să observe transformările prin care a trecut insula în ultimele decenii. Im­vrosul reprezintă astăzi un exemplu de renaștere a unei comu­nități istorice care, după perioade dificile, și-a redescoperit identitatea.

Patriarhii au vizitat un așeză­mânt social destinat persoanelor vârstnice, susținut de Patriarhul Ecumenic și de Mitropolia de Imvros și Tenedos. Aceste realizări reflectă preocuparea constantă a Patriarhiei Ecumenice pentru păstrarea patrimoniului spiritual și pentru sprijinirea comunită­ților ortodoxe istorice.

Semnificația vizitei

Participarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la manifestările organizate în insula Imvros a reprezentat mai mult decât o simplă vizită protocolară. Ea a constituit o mărturie a legăturilor istorice și spirituale dintre Biserica Ortodoxă Română și Patriarhia Ecumenică, ilustrând unitatea Ortodoxiei și capacitatea acesteia de a oferi un mesaj de pace, dialog și speranță într-o epocă marcată de tensiuni și incertitudini.

Astfel, zilele petrecute în insula Imvros au oferit nu doar prilejul unor momente de profundă trăire duhovnicească, ci și ocazia reafirmării comuniunii frățești dintre Patriarhia Română și Patriarhia Ecumenică, în jurul personalității Sanc­ti­tății Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, una dintre figurile marcante ale Ortodoxiei contemporane.

Acest moment a reprezentat și prima întâlnire între Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și Prea­fericitul Părinte Daniil, în calitatea sa de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Bulgare.

Raport întocmit de pr. Mihai Mușat, secretar patriarhal, împreună cu arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal.