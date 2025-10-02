Volum inedit cu corespondența Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae

În această după-amiază, Biblioteca Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim din București a fost gazda unui eveniment cultural deosebit, dedicat proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, considerat cel mai important teolog ortodox al secolului al 20-lea.

Programul manifestării a cuprins deschiderea unei expoziții de carte și documente din patrimoniul bibliotecii, care ilustrează opera și activitatea marelui dogmatist, precum și lansarea unui volum de corespondență, apărut la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, în colaborare cu Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Totodată, participanții au avut ocazia să vizioneze filmul documentar realizat de TRINITAS TV, ce surprinde parcursul spiritual și academic al Părintelui Stăniloae, precum și ecoul pe care l‑a avut în cultura și teologia contemporană.

La eveniment a participat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, alături de: Dumitru Horia Ionescu, nepotul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae; prof. univ. dr. Remus Rus, specialist în Istoria religiilor; părintele Radu Hagiu, inspector eparhial la Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele Dorin‑Demostene Iancu, directorul Arhivelor Patriarhiei Române; părintele George Adrian Aniculoaie, redactor‑șef film documentar la TRINITAS TV; precum și alți invitați.

În deschiderea evenimentului, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat importanța operei Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae: „Părintele Dumitru Stăniloae era cunoscut, încă din anii tinereții, în întreaga Europă creștină, ca un profund cunoscător al teologiei ortodoxe. Numeroase personalități catolice, protestante, ortodoxe și de alte confesiuni creștine au fost interesate de contribuția sa la aprofundarea doctrinei creștine, a învățăturii ortodoxe și a spiritualității răsăritene. Această recunoaștere arată că Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost receptat drept un mare gânditor creștin și un important filosof. Dincolo de dimensiunea sa intelectuală, el a fost un «vas ales» de Dumnezeu, luminat de Duhul Sfânt, pentru a pune în valoare, într‑o epocă marcată de secularizare, ateism și indiferență față de dimensiunea spirituală, cele mai autentice și profunde valori ale Evangheliei și ale vieții creștine. În România, Părintele Stăniloae a avut contacte și colaborări directe cu academicieni, matematicieni, fizicieni și filosofi, biologi și anatomiști. Impresionează și astăzi mărturiile consemnate în volume și jurnale de către acești oameni de știință și cultură, care exprimă cu recunoștință admirația și respectul lor față de personalitatea și opera părintelui, considerat de mulți un sfânt al Ortodoxiei contemporane”, a spus Preasfinția Sa.

De asemenea, părintele Dorin‑Demostene Iancu a subliniat valoarea deosebită a acestui volum, evidențiind modul în care corespondența Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae dezvăluie atât profunzimea gândirii sale teologice, cât și căldura și autenticitatea relațiilor sale cu oameni de cultură și teologi din țară și din străinătate.

„Astăzi, în cadrul Bibliotecii Sfântului Sinod, am prezentat publicului volumul de corespondență inedită a Părintelui Dumitru Stăniloae, pe care, cu multă osteneală, am reușit să‑l alcătuim după cercetări întinse pe parcursul mai multor ani. În acest volum au fost adunate mai multe scrisori care au arătat, înainte de toate, prețuirea și dragostea de care s‑a bucurat Părintele Dumitru Stăniloae din partea unor teologi și oameni de cultură români, dar și străini. Deși a trăit într‑o perioadă în care constrângerile regimului comunist i‑au afectat viața și activitatea, Părintele Stăniloae a găsit puterea, izvorâtă din rugăciune și răbdare, care i‑a permis să desfășoare o activitate teologică deosebită. Această activitate a fost recunoscută și apreciată de personalități marcante ale teologiei și vieții culturale precum Zoe Dumitrescu‑Bușulenga sau filosoful Constantin Noica. De asemenea, printre teologii din străinătate care au transmis mesaje de apreciere se numără teologul german Jürgen Moltmann”, a spus directorul Arhivelor Patriarhiei Române.

La rândul său, Dumitru Horia Ionescu a subliniat valoarea deosebită a cărții și importanța mărturiilor care arată cum credința și rugăciunea sunt esențiale în viața fiecăruia dintre noi: „În seara aceasta am avut bucuria de a participa la un eveniment dedicat Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae, un moment deosebit de emoționant și plin de recunoștință. Se cuvine să aducem mulțumiri pentru prezentarea unei cărți deosebite, realizată datorită părintelui Dorin‑Demostene Iancu, directorul Arhivelor Patriarhiei Române, care a adunat numeroase scrisori semnificative, fie trimise bunicului meu, fie expediate de acesta, care nu au ajuns la destinatari în timpul vieții. Aceste scrisori constituie importante mărturii asupra felului în care Părintele Stăniloae a trăit în anii ’60-’90, o perioadă marcată de dificultăți și restricții, când viața cotidiană era atent supravegheată de autorități. Cartea ne arată că viața, chiar și în cele mai grele vremuri, poate fi o provocare depășită prin rugăciune și cu ajutorul lui Dumnezeu”.