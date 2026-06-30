Sala Studio J a Muzeului „Vasile Pogor” - Casa Junimii va găzdui, în 18 iulie 2026, cea de-a treia ediție a Clubului de lectură civică, o inițiativă a ONG-ului „Funky Citizens”, organizată în
146 de ani de la nașterea lui Constantin Tănase
Autoritățile locale din Vaslui au marcat duminică, 5 iulie, 146 de ani de la nașterea marelui actor român Constantin Tănase. Ceremonia a avut loc în faţa Casei de Cultură a Sindicatelor din oraș, acolo unde este amplasat un bust al actorului. „Pentru comunitatea vasluiană şi pentru întreaga cultură naţională, moştenirea sa reprezintă o mândrie eternă, iar faimosul său personaj costumat în carouri, cu replici memorabile, a lăsat o amprentă de neşters”, a declarat Lucian Branişte, primarul municipiului Vaslui, citat de Agerpres. Constantin Tănase s-a născut pe 5 iulie 1880, într-o familie de oameni simpli din Vaslui. Îndrăgostit de teatru, în adolescență a încropit o trupă de amatori în orașul natal. A urmat cursurile Conservatorului de Artă Dramatică, pe care le-a absolvit în 1905. În 1919, a înfiinţat celebra trupă „Cărăbuş”. Astăzi este considerat fondatorul teatrului de revistă din România.