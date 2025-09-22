România, Republica Moldova şi Ucraina au semnat, recent, la Chişinău, un memorandum privind înscrierea Complexului Cultural Precucuteni-Ariuşd-Cucuteni-Trypillia în patrimoniul UNESCO, prin intermediul unui do
Activități incluzive la Muzeul Naţional de Istorie
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) organizează, în perioada 24-26 septembrie 2025, o serie de activități dedicate accesibilizării și incluziunii sociale, în cadrul proiectului „Inclusion and Education for Vulnerable Persons” (InSEVE), finanțat prin programul Uniunii Europene Erasmus+ - Educația Adulților. Evenimentele se adresează în special profesioniștilor din domeniul cultural, precum muzee și biblioteci, dar și reprezentanților organizațiilor persoanelor cu mai puține oportunități, potrivit unui comunicat de presă al MNIR.
Programul începe în 24 septembrie, ora 11:00, cu un tur ghidat în cadrul expoziției tactile „…la îndeMână”, urmat de prezentarea proiectului InSEVE - implementat de MNIR în parteneriat cu DOMSPAIN SLU, din Reus, Spania, și Kotsanas Museum of Ancient Greek Technology din Atena, Grecia -, și de o sesiune de brainstorming privind accesibilizarea expozițiilor muzeului. În 25 septembrie vor avea loc ateliere de educație muzeală cu caracter incluziv: „Povestea Gânditorului de la Cernavodă și a perechii sale”, un atelier de storytelling și modelaj în lut, și „Clipe din istorie”, un atelier senzorial. În 26 septembrie va fi organizat un Creative Lab & Hub dedicat accesibilizării patrimoniului cultural. Participarea este gratuită.