Activități incluzive la Muzeul Naţional de Istorie

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) organizează, în perioada 24-26 septembrie 2025, o serie de activități dedicate accesibilizării și incluziunii sociale, în cadrul proiectului „Inclusion and Education for Vulnerable Persons” (InSEVE), finan­țat prin programul Uniunii Europene Erasmus+ - Educația Adul­ților. Evenimentele se adresează în special profesioniș­tilor din domeniul cultural, precum muzee și biblioteci, dar și re­pre­­zen­tanților organizațiilor persoanelor cu mai puține oportuni­tăți, potrivit unui comunicat de presă al MNIR.

Programul începe în 24 septembrie, ora 11:00, cu un tur ghidat în cadrul expoziției tactile „…la îndeMână”, urmat de prezentarea proiectului InSEVE - implementat de MNIR în parteneriat cu DOMSPAIN SLU, din Reus, Spania, și Kotsanas Museum of Ancient Greek Technology din Atena, Grecia -, și de o sesiune de brainstorming privind accesibilizarea expozițiilor muzeului. În 25 septembrie vor avea loc ateliere de educație muzeală cu caracter incluziv: „Povestea Gânditorului de la Cernavodă și a perechii sale”, un atelier de storytelling și modelaj în lut, și „Clipe din istorie”, un atelier senzorial. În 26 septembrie va fi organizat un Creative Lab & Hub dedicat accesibilizării patrimoniului cultural. Participarea este gratuită.