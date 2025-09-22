Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Activități incluzive la Muzeul Naţional de Istorie

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 22 Septembrie 2025

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) organizează, în perioada 24-26 septembrie 2025, o serie de activități dedicate accesibilizării și incluziunii sociale, în cadrul proiectului „Inclusion and Education for Vulnerable Persons” (InSEVE), finan­țat prin programul Uniunii Europene Erasmus+ - Educația Adul­ților. Evenimentele se adresează în special profesioniș­tilor din domeniul cultural, precum muzee și biblioteci, dar și re­pre­­zen­tanților organizațiilor persoanelor cu mai puține oportuni­tăți, potrivit unui comunicat de presă al MNIR.

Programul începe în 24 septembrie, ora 11:00, cu un tur ghidat în cadrul expoziției tactile „…la îndeMână”, urmat de prezentarea proiectului InSEVE - implementat de MNIR în parteneriat cu DOMSPAIN SLU, din Reus, Spania, și Kotsanas Museum of Ancient Greek Technology din Atena, Grecia -, și de o sesiune de brainstorming privind accesibilizarea expozițiilor muzeului. În 25 septembrie vor avea loc ateliere de educație muzeală cu caracter incluziv: „Povestea Gânditorului de la Cernavodă și a perechii sale”, un atelier de storytelling și modelaj în lut, și „Clipe din istorie”, un atelier senzorial. În 26 septembrie va fi organizat un Creative Lab & Hub dedicat accesibilizării patrimoniului cultural. Participarea este gratuită. 

