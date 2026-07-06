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Ateliere de artă și muzeologie pentru copii

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Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 06 Iulie 2026

Muzeul Național Cotroceni (MNC) organizează, în perioada 21 iulie - 14 august 2026, cea de-a șaptea ediție a „Cotroceni Summer School”, în cadrul căreia vor avea loc ateliere de artă și muzeologie adresate copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani. Proiectul promovează patrimoniul deținut, folosind comunicarea și descoperirea prin joc, se precizează într-un comunicat al MNC. 

Atelierele se vor desfășura pe parcursul a patru săptămâni şi vor dezvălui participanților meseriile de bază din cadrul muzeului - curator, cercetător, restaurator și ghid -, cu scopul de a dezvolta creativitatea și imagi­na­ția copiilor. Aceștia sunt invi­tați să exploreze mecanismele de funcționare ale unui muzeu într-o manieră creativă și interactivă, luând parte la experiențe educative deosebite, care le vor oferi prilejul să descopere patrimoniul material și imaterial al MNC, dezvoltându-și, în același timp, spiritul artistic și abilitățile sociale, de comunicare și interac­țiune, conform aceleiaşi surse.

Specialiști ai MNC îi vor introduce pe copii în tainele cercetării istorice, ale ghidajului, ale organizării de expoziții, dar şi ale restaurării pieselor de patrimoniu. Fiecare modul va avea maximum 20 de participanți. Mai multe informaţii despre program şi înscrieri se găsesc la adresa pce@muzeulcotroceni.ro. 
 

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