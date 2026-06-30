Autoritățile locale din Vaslui au marcat duminică, 5 iulie, 146 de ani de la nașterea marelui actor român Constantin Tănase. Ceremonia a avut loc în faţa Casei de Cultură a Sindicatelor din oraș, acolo unde
Carte despre Constantin Lungeanu
Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR), în parteneriat cu Editura Eikon, organizează, în 9 iulie 2026, de la ora 18:00, la sediul din str. Nicolae Crețulescu nr. 8, lansarea primelor două volume ale seriei „Carte despre tata - Constantin Lungeanu”, semnate de Mihai Lungeanu.
„Seria editorială îl readuce în atenția publicului pe Constantin Lungeanu, actor de teatru și film, absolvent al Conservatorului de Artă Dramatică din București, format sub îndrumarea marii profesoare Lucia Sturdza Bulandra. Constantin Lungeanu este evocat printr-o amplă recuperare documentară și afectivă, menită să readucă în memoria publică un destin artistic de excepție”, se arată pe site-ul MNLR.