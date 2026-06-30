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Carte despre Constantin Lungeanu 

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Un articol de: Daniela Șontică - 07 Iulie 2026

Muzeul Național al Literaturii Ro­mâne (MNLR), în parteneriat cu Editura Eikon, organizează, în 9 iulie 2026, de la ora 18:00, la sediul din str. Nicolae Crețulescu nr. 8, lansarea primelor două volume ale seriei „Carte despre tata - Con­s­tantin Lungeanu”, semnate de Mihai Lungeanu. 

„Seria editorială îl readuce în atenția publicului pe Constantin Lungeanu, actor de teatru și film, absolvent al Conservatorului de Artă Dramatică din București, format sub îndrumarea marii profesoare Lucia Sturdza Bulandra. Constantin Lungeanu este evocat printr-o amplă recuperare documentară și afectivă, menită să readucă în memoria publică un destin artistic de excepție”, se arată pe site-ul MNLR.

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