La Casa Filipescu-Cesianu din Calea Victoriei 151, București, va avea loc, în 24 octombrie 2025, cea de-a 10-a ediție a Simpozionului de Antropologie Urbană. Tema din acest an, „Cartografii urbane senzoriale: imagini, mirosuri, sunete, gusturi, texturi”, propune o explorare a orașului ca spațiu multisenzorial, modelat nu doar de arhitectură și funcționalități, ci și de experiențele sensibile prin care locuitorii își trăiesc și reinterpretează cotidianul urban, informează MMB pe site-ul său.

Persoanele interesate să participe sunt invitate să trimită, până în 5 octombrie, titlul comunicării, un rezumat în limbile română și engleză (între 250 și 500 de cuvinte) și 3-5 cuvinte-cheie, la adresa de e-mail antropologie@muzeulbucurestiului.ro. Detalii suplimentare privind condițiile de participare și normele de publicare sunt disponibile pe site-ul rev-antropologieurbana.ro.