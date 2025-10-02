Sute de tineri români din Spania și Portugalia au vizionat filmul documentar „Coroana României”, în Alicante, în cadrul congresului Nepsis Spania 2025. Cei mai mulți dintre aceștia sunt tineri născuți în
Cartografii urbane senzoriale
La Casa Filipescu-Cesianu din Calea Victoriei 151, București, va avea loc, în 24 octombrie 2025, cea de-a 10-a ediție a Simpozionului de Antropologie Urbană. Tema din acest an, „Cartografii urbane senzoriale: imagini, mirosuri, sunete, gusturi, texturi”, propune o explorare a orașului ca spațiu multisenzorial, modelat nu doar de arhitectură și funcționalități, ci și de experiențele sensibile prin care locuitorii își trăiesc și reinterpretează cotidianul urban, informează MMB pe site-ul său.
Persoanele interesate să participe sunt invitate să trimită, până în 5 octombrie, titlul comunicării, un rezumat în limbile română și engleză (între 250 și 500 de cuvinte) și 3-5 cuvinte-cheie, la adresa de e-mail antropologie@muzeulbucurestiului.ro. Detalii suplimentare privind condițiile de participare și normele de publicare sunt disponibile pe site-ul rev-antropologieurbana.ro.