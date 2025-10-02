Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Cartografii urbane senzoriale

Cartografii urbane senzoriale

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 02 Octombrie 2025

La Casa Filipescu-Cesianu din Calea Victoriei 151, București, va avea loc, în 24 octombrie 2025, cea de-a 10-a ediție a Simpozionului de Antropologie Urbană. Tema din acest an, „Cartografii urbane senzoriale: imagini, mirosuri, sunete, gusturi, texturi”, propune o explorare a orașului ca spațiu multisenzorial, modelat nu doar de arhitectură și funcționalități, ci și de experiențele sensibile prin care locuitorii își trăiesc și reinterpretează cotidianul urban, informează MMB pe site-ul său.

Persoanele interesate să participe sunt invitate să trimită, până în 5 octombrie, titlul comunicării, un rezumat în limbile română și engleză (între 250 și 500 de cuvinte) și 3-5 cuvinte-cheie, la adresa de e-mail antropologie@muzeulbucurestiului.ro. Detalii suplimentare privind condițiile de participare și normele de publicare sunt disponibile pe site-ul rev-antropologieurbana.ro

 

 

Citeşte mai multe despre:   Casa Filipescu-Cesianu  -   Muzeul Municipiului Bucuresti
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură