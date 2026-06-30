Autoritățile locale din Vaslui au marcat duminică, 5 iulie, 146 de ani de la nașterea marelui actor român Constantin Tănase. Ceremonia a avut loc în faţa Casei de Cultură a Sindicatelor din oraș, acolo unde
Club de lectură civică la Iași
Sala Studio J a Muzeului „Vasile Pogor” - Casa Junimii va găzdui, în 18 iulie 2026, cea de-a treia ediție a Clubului de lectură civică, o inițiativă a ONG-ului „Funky Citizens”, organizată în parteneriat cu grupul de inițiativă civică „În Stradă”, potrivit informațiilor publicate pe site-ul muzeulliteraturiiiasi.ro. Participanții vor discuta despre volumul „Cum să schimbi lumea”, semnat de John-Paul Flintoff și publicat, în 2014, la Editura Vellant. Cluburile de lectură civică au fost lansate la începutul acestui an în București, iar ulterior inițiativa s-a extins în alte cinci orașe din țară: Sibiu, Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași. Prin acest proiect, organizatorii urmăresc formarea unei comunități de cititori implicați în viața civică.