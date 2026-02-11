Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Copiii din Oradea îşi pot picta propriul mărțișor

Copiii din Oradea îşi pot picta propriul mărțișor

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 11 Feb 2026

La Muzeul Memorial „Aurel Lazăr” din Oradea se vor des­fășura, în perioadele 24-27 februarie și 3-6 martie 2026, ateliere de primăvară, intitulate „Pictează-ți propriul mărțișor din ceramică”. Activitățile se adresează atât preșcolarilor, cât și școlarilor și vor include pictarea unor obiecte simbolice pentru venirea primăverii, precum ghiocei, inimioare, brândușe sau potcoave decorate cu trifoi ori inimioare. La final, fiecare participant va pleca acasă cu propriile creații, conform informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Țării Crișurilor Oradea. Atelierele se vor desfășura sub îndrumarea meșterului popular Petru Merinu din comuna Roșia, județul Bihor, iar programările se pot face la numărul de telefon 0771.741.881. Taxa de participare este de 20 de lei pentru fiecare copil și include vizitarea muzeului. 

atelier de creatie
