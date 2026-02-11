Copiii din Oradea îşi pot picta propriul mărțișor

La Muzeul Memorial „Aurel Lazăr” din Oradea se vor des­fășura, în perioadele 24-27 februarie și 3-6 martie 2026, ateliere de primăvară, intitulate „Pictează-ți propriul mărțișor din ceramică”. Activitățile se adresează atât preșcolarilor, cât și școlarilor și vor include pictarea unor obiecte simbolice pentru venirea primăverii, precum ghiocei, inimioare, brândușe sau potcoave decorate cu trifoi ori inimioare. La final, fiecare participant va pleca acasă cu propriile creații, conform informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Țării Crișurilor Oradea. Atelierele se vor desfășura sub îndrumarea meșterului popular Petru Merinu din comuna Roșia, județul Bihor, iar programările se pot face la numărul de telefon 0771.741.881. Taxa de participare este de 20 de lei pentru fiecare copil și include vizitarea muzeului.