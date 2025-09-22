Dosar comun de înscriere în patrimoniul UNESCO

România, Republica Moldova şi Ucraina au semnat, recent, la Chişinău, un memorandum privind în­scrierea Complexului Cultural Precucuteni-A­riuşd-Cucuteni-Trypillia în patrimoniul UNESCO, prin intermediul unui dosar comun. „Cultura Cucuteni-Tripolie reprezintă una dintre cele mai însemnate manifestări ale civilizaţiei europene vechi, iar faptul că, în aceste vremuri complicate, ne-am reunit pentru a pune bazele unei colaborări pentru promovarea, protejarea şi punerea în valoare a acestei importante moşteniri, pe care o împărtăşesc cele trei popoare, vorbeşte despre rolul esenţial al patrimoniului cultural în afirmarea identităţii şi apartenenţei noastre, pe care ne angajăm, de acum încolo, să îl ocrotim împreună”, a declarat, la Chișinău, Andras Demeter, mi­nistrul român al culturii, citat de Agerpres. Iniţiativa înscrierii Complexului Cultural Precucuteni-Ariuşd-Cucuteni-Trypillia pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a fost lansată în 2017, la propunerea Muzeului Naţional al Bucovinei din Suceava, cu sprijinul mai multor muzee şi instituţii de specialitate din România şi Ucraina. Complexul reprezintă un vast sistem de aşezări, locuinţe, sanctuare şi artefacte datate între anii 5.050-3.200 î.Hr., aflate pe teritoriul României, Republicii Moldova şi Ucrainei. Este considerat una dintre cele mai avansate şi extinse culturi preistorice din Europa, cu un nivel ridicat de organizare socială, tehnologică şi artistică.