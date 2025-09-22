Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Dosar comun de înscriere în patrimoniul UNESCO

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 22 Septembrie 2025

România, Republica Moldova şi Ucraina au semnat, recent, la Chişinău, un memorandum privind în­scrierea Complexului Cultural Precucuteni-A­riuşd-Cucuteni-Trypillia în patrimoniul UNESCO, prin intermediul unui dosar comun. „Cultura Cucuteni-Tripolie reprezintă una dintre cele mai însemnate manifestări ale civilizaţiei europene vechi, iar faptul că, în aceste vremuri complicate, ne-am reunit pentru a pune bazele unei colaborări pentru promovarea, protejarea şi punerea în valoare a acestei importante moşteniri, pe care o împărtăşesc cele trei popoare, vorbeşte despre rolul esenţial al patrimoniului cultural în afirmarea identităţii şi apartenenţei noastre, pe care ne angajăm, de acum încolo, să îl ocrotim împreună”, a declarat, la Chișinău, Andras Demeter, mi­nistrul român al culturii, citat de Agerpres. Iniţiativa înscrierii Complexului Cultural Precucuteni-Ariuşd-Cucuteni-Trypillia pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a fost lansată în 2017, la propunerea Muzeului Naţional al Bucovinei din Suceava, cu sprijinul mai multor muzee şi instituţii de specialitate din România şi Ucraina. Complexul reprezintă un vast sistem de aşezări, locuinţe, sanctuare şi artefacte datate între anii 5.050-3.200 î.Hr., aflate pe teritoriul României, Republicii Moldova şi Ucrainei. Este considerat una dintre cele mai avansate şi extinse culturi preistorice din Europa, cu un nivel ridicat de organizare socială, tehnologică şi artistică.

