Expoziție Rafael cu 200 de opere la New York

Muzeul Metropolitan de Artă din New York (The Met) va găzdui anul viitor, din 29 martie până la 28 iunie, „Raphael: Sublime Poetry” - prima expoziţie din Statele Unite dedicată lui Rafael, ce va reuni 200 de lucrări ale maestrului renascentist italian împrumutate din cele mai mari muzee din lume, informează agenţia ANSA.

Organizată cronologic, expoziţia va explora întreaga viaţă şi carieră a artistului originar din Urbino: de la copilăria în regiunea Marche, unde tatăl lui era un pictor de curte, la anii petrecuţi în Florenţa, unde a început să se impună ca egalul lui Leonardo şi Michelangelo, până la ultima etapă a vieţii, petrecută la curtea papală. „Această expoziţie fără precedent va oferi o privire inovatoare asupra geniului şi moştenirii lui Rafael”, a spus directorul The Met, Max Hollein, subliniind dificultăţile organizării unui astfel de eveniment, la care s-a lucrat 7 ani. Vizitatorii vor avea oportunitatea rară de a admira unele „dintre cele mai emblematice şi dificil de împrumutat opere din întreaga lume, dintre care multe nu au mai fost reunite niciodată”, a mai spus el.

Printre piesele de rezistenţă se numără „Alba Madonna”, de la National Gallery of Art din Washington DC, și „Portretul lui Baldassarre Castiglione”, care acum se află la Luvru, considerat unul dintre cele mai importante portrete ale Renaşterii. Printre instituţiile care şi-au deschis colecţiile se numără Galleria Borghese, Galeria Uffizi, Muzeele Vaticane, The British Museum, Muzeul Prado, Luvru, The National Gallery.