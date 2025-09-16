Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Expoziție Rafael cu 200 de opere la New York

Expoziție Rafael cu 200 de opere la New York

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 16 Septembrie 2025

Muzeul Metropolitan de Artă din New York (The Met) va găzdui anul viitor, din 29 martie până la 28 iunie, „Raphael: Sublime Poetry” - prima expoziţie din Statele Unite dedicată lui Rafael, ce va reuni 200 de lucrări ale maestrului renascentist italian împrumutate din cele mai mari muzee din lume, informează agenţia ANSA.

Organizată cronologic, expoziţia va explora întreaga viaţă şi carieră a artistului originar din Urbino: de la copilăria în regiunea Marche, unde tatăl lui era un pictor de curte, la anii petrecuţi în Florenţa, unde a început să se impună ca egalul lui Leonardo şi Michelangelo, până la ultima etapă a vieţii, petrecută la curtea papală. „Această expoziţie fără precedent va oferi o privire inovatoare asupra geniului şi moştenirii lui Rafael”, a spus directorul The Met, Max Hollein, subliniind dificultăţile organizării unui astfel de eveniment, la care s-a lucrat 7 ani. Vizitatorii vor avea oportunitatea rară de a admira unele „dintre cele mai emblematice şi dificil de împrumutat opere din întreaga lume, dintre care multe nu au mai fost reunite niciodată”, a mai spus el.

Printre piesele de rezistenţă se numără „Alba Madonna”, de la National Gallery of Art din Washington DC, și „Portretul lui Baldassarre Castiglione”, care acum se află la Luvru, considerat unul dintre cele mai importante portrete ale Renaşterii. Printre instituţiile care şi-au deschis colecţiile se numără Galleria Borghese, Galeria Uffizi, Muzeele Vaticane, The British Museum, Muzeul Prado, Luvru, The National Gallery.

Citeşte mai multe despre:   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură