Horia Colan, 100 de ani de la naștere

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 29 Aprilie 2026

Aula Academiei Române va găzdui, în 11 mai 2026, simpozionul omagial „Horia Colan - 100 de ani de la naștere”, în cadrul căruia acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, va rosti cuvântul de deschidere. Vor susţine alocuţiuni: acad. Dorel Banabic, preșe­dintele Secției de științe tehnice a Academiei Române, prof. dr. ing. Vasile Țopa, rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române, prof. dr. ing. Ioan Vida-Simiti, vicepreședinte al Academiei de Științe Tehnice din România, prof. dr. ing. Vasile Soporan, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, și Ligia Simonescu Colan, potrivit informațiilor publicate pe site-ul acad.ro.
Inginer mecanic şi electrotehnic, Horia Colan s-a specializat în metalurgia fizică şi tehnologia materialelor, cu performanţe deosebite în domeniul cercetării, concretizate în peste 200 de lucrări publicate în ţară şi în străinătate. Deţinea studii și în domeniul istoriei științei și tehnicii. Prof. dr. ing. Horia Colan a fost rector al Universităţii Tehnice din Cluj şi preşedintele Consiliului Rectorilor din Cluj Napoca, în perioada 1990-1992. Detalii despre evenimentulul organizat de Secția de științe tehnice și Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii, Divizia de Istoria Tehnicii - CRIFST-DIT sunt disponibile pe site-ul acad.ro. 
 

