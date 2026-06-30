Autoritățile locale din Vaslui au marcat duminică, 5 iulie, 146 de ani de la nașterea marelui actor român Constantin Tănase. Ceremonia a avut loc în faţa Casei de Cultură a Sindicatelor din oraș, acolo unde
Ministerul Culturii va finanța noi proiecte culturale
Ministerul Culturii a lansat ieri, 6 iulie, un apel de proiecte pentru sesiunea de finanțare prin intermediul „Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale”, suma alocată pentru această sesiune fiind de 6.205.841 lei, informează Agerpres.
Solicitanții eligibili trebuie să aibă activitate în unul dintre următoarele sectoare culturale și creative: arhitectură, biblioteci, muzee, cinematografie, multimedia, patrimoniu cultural material și imaterial, design, festivaluri, muzică, literatură, artele spectacolului, carte și artele vizuale. Printre temele pe care trebuie să le vizeze obiectivul proiectului cultural se află: sprijinirea antreprenoriatului cultural; creșterea mobilității artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora; dezvoltarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor în cultură; implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților; combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură prin cultură.
Proiectele pot fi depuse până la data de 5 septembrie, ora 12:00.