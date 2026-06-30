Ministerul Culturii va finanța noi proiecte culturale

Ministerul Culturii a lansat ieri, 6 iulie, un apel de proiecte pentru sesiunea de finanțare prin intermediul „Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale”, suma alocată pentru această sesiune fiind de 6.205.841 lei, informează Agerpres.

Solicitanții eligibili trebuie să aibă activitate în unul dintre următoarele sectoare culturale și creative: arhitectură, biblioteci, muzee, cinematografie, multimedia, patrimoniu cultural material și imaterial, de­sign, festivaluri, muzică, literatură, artele spectacolului, carte și artele vizuale. Printre temele pe care trebuie să le vizeze obiectivul proiectului cultural se află: sprijinirea antreprenoriatului cultural; creșterea mobi­lității artiști­lor/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora; dezvoltarea competențelor și abilităților artiștilor și profesio­niștilor în cultură; implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților; combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură prin cultură.

Proiectele pot fi depuse până la data de 5 septembrie, ora 12:00.