Muzeu din Alba Iulia nominalizat pentru un premiu european

Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia a intrat oficial în competiția pentru obținerea unuia dintre cele mai importante premii europene dedicate muzeelor de istorie - Luigi Micheletti Award - Outstanding Storytelling („History-Telling”), acordat de European Museum Academy (EMA). Potrivit unui comunicat al instituției, evaluarea expoziției permanente şi a modului în care muzeul valorifică patrimoniul prin storytelling a fost realizată de doi experți din Grecia și Germania, desemnați de EMA.

Organismul european premiază anual proiecte muzeale inovatoare şi exemple de bună practică în valorificarea patrimoniului cultural. În România, până acum au fost distinse cu premii EMA Complexul Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu (în 2019) și Muzeul Naţional al Literaturii Române (în 2021).

Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei este amenajat în Palatul Principilor, construit în secolul al XV-lea, în care a locuit şi voievodul Mihai Viteazul. Este deschis publicului din 2024.