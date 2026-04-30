Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, la 90 de ani

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, la 90 de ani

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 05 Mai 2026

O serie de manifestări vor avea loc, în perioada 10-17 mai 2026, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucu­rești, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea instituției muzeale. Potrivit organizatorilor, în programul manifestărilor sunt incluse expoziții de grafică, pictură și sculptură, momente folclorice, proiecții de filme etnografice, momente dedicate comu­nită­ților și tezaurelor umane vii, precum și meșterilor populari din țară și din Republica Moldova. 

În 14 mai va avea loc și un eveni­ment dedicat cărților, în cadrul că­ruia vor fi lansate volumul al doilea „Niște țărani”, semnat de Paula Popoiu, managerul Muzeului Naţional al Satului, dar și alte lucrări în parteneriat cu Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române și Societatea de Cultură Macedo-Română.

Muzeul Național al Satului a fost inaugurat la10 mai 1936, în prezenţa regelui Carol al II-lea, iar pentru publicul larg a fost deschis la 17 mai 1936. La baza acestui proiect a stat o muncă de peste un deceniu de cercetare teoretică şi de teren, coordonată de prof. Dimitrie Gusti, întemeietorul Şcolii Sociologice din Bucureşti. La început, muzeul a avut 4,5 ha de teren, pe care au fost amplasate 33 de complexe autentice, transferate din satele cercetate: case cu anexe gospodăreşti, o biserică (din Dragomireşti, jud. Maramureş), troiţe, instalaţii tehnice, fântâni şi un scrânciob, amenajate după un plan elaborat de dramaturgul şi scenograful Victor Ion Popa. 
 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Satului  -   aniversare
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Ștefan Mitroi, 70 Cultură
    Ștefan Mitroi, 70

    Evenimentul „Între destin și cuvânt”, desfășurat ieri, 4 mai, la Biblioteca Municipiului Alexandria, a fost dedicat scriitorului Ștefan Mitroi, la împlinirea a 70 de ani de viață. Manifestarea a fost

    05 Mai, 2026
  • Lansare de carte Răzvan Bucuroiu Cultură
    Lansare de carte Răzvan Bucuroiu

    Scriitorul și jurnalistul creștin Răzvan Bucuroiu lansează, azi, la Librăria Cărturești-Verona din București, ora 18:00, volumul „Sfântul Apostol Pavel - Eleganţa iubirii”, apărut la Editura Polirom. Vor

    05 Mai, 2026
  • Antologie de poezie macedoneană Cultură
    Antologie de poezie macedoneană

    Ambasada Republicii Macedonia de Nord, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR), organizează, în 17 mai 2026, la sediul său din strada N. Crețulescu 8, evenimentul intitulat „Poezia mea se

    05 Mai, 2026
TOP 6 Cultură