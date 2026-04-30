Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, la 90 de ani

O serie de manifestări vor avea loc, în perioada 10-17 mai 2026, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucu­rești, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea instituției muzeale. Potrivit organizatorilor, în programul manifestărilor sunt incluse expoziții de grafică, pictură și sculptură, momente folclorice, proiecții de filme etnografice, momente dedicate comu­nită­ților și tezaurelor umane vii, precum și meșterilor populari din țară și din Republica Moldova.

În 14 mai va avea loc și un eveni­ment dedicat cărților, în cadrul că­ruia vor fi lansate volumul al doilea „Niște țărani”, semnat de Paula Popoiu, managerul Muzeului Naţional al Satului, dar și alte lucrări în parteneriat cu Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române și Societatea de Cultură Macedo-Română.

Muzeul Național al Satului a fost inaugurat la10 mai 1936, în prezenţa regelui Carol al II-lea, iar pentru publicul larg a fost deschis la 17 mai 1936. La baza acestui proiect a stat o muncă de peste un deceniu de cercetare teoretică şi de teren, coordonată de prof. Dimitrie Gusti, întemeietorul Şcolii Sociologice din Bucureşti. La început, muzeul a avut 4,5 ha de teren, pe care au fost amplasate 33 de complexe autentice, transferate din satele cercetate: case cu anexe gospodăreşti, o biserică (din Dragomireşti, jud. Maramureş), troiţe, instalaţii tehnice, fântâni şi un scrânciob, amenajate după un plan elaborat de dramaturgul şi scenograful Victor Ion Popa.

