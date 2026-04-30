Ambasada Republicii Macedonia de Nord, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR), organizează, în 17 mai 2026, la sediul său din strada N. Crețulescu 8, evenimentul intitulat „Poezia mea se aruncă de pe pod”. Va fi lansată cartea cu acest titlu, care este o antologie de poezie macedoneană tradusă de Elena Gjorgjioska, lector în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine (Universitatea București), și studenții care participă la ateliere de traducere organizate în cadrul Lectoratului de limbi străine al facultății. „Poezia mea se aruncă de pe pod” conține 68 de poeme în limba macedoneană, cu traduceri în limba română, scrise de 31 de autori născuți după 1990, se arată în comunicatul MNLR. Antologia este prima de acest gen publicată în România. Evenimentul va fi deschis de către Însărcinatul cu Afaceri al Republicii Macedonia de Nord la București, domnul Zlatan Begović.