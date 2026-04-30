Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Iarmaroc la sat

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 05 Mai 2026

În Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca va avea loc, în perioada 15-17 mai 2026, a treia ediție a festivalului „Iarmaroc la sat”, dedicat creației și artelor. Evenimentul va recrea simbolic un sat populat de numeroşi creatori și va include trei instalații textile de mari dimensiuni, un concurs de ceramică inspirat de tema „Cucuteni”, instalații artistice adaptate spațiului, expoziții de ceramică, sculptură, fotografie și media interactivă, ateliere de creație, o șeză­toare cu merinde și multiple activități destinate copiilor, conform informa­țiilor publicate pe site-ul muzeul-etnografic.ro. Coordonatorul proiectului, Emilian Vasi, a declarat că „Iarmaroc la sat” reprezintă un spațiu gândit ca loc de relaxare și reconectare, unde vizitatorii pot veni împreună cu familia și se pot bucura de o atmosferă incluzivă, subliniind, totodată, că evenimentul urmăreşte să aducă în prim-plan creatori, muzicieni și artiști, fiecare cu propria poveste și pasiune. Vor participa la festival peste 100 de bran­duri independente din întreaga țară.
 

