Radio România Cultural a premiat excelența culturală

Actrița Maria Ploae, academicianul Mircea Martin, regizorul Serge Celebidachi și regizoarea Chris Simion au fost premiați în cadrul Galei Premiilor Radio România Cultural, ediţia a 25-a, într-o festivitate care a avut loc în seara zilei de 4 mai, la Sala Radio din București.

Cu o carieră de peste cinci decenii, actrița Maria Ploae a primit Premiul pentru întreaga activitate, acordat pentru contribuția remarcabilă adusă teatrului și cinematografiei românești. „Prezență discretă și profundă, a construit personaje feminine memorabile, cărora le-a împrumutat frumusețea fizică și forța interioară. S-a remarcat prin naturalețea jocului, expresivitatea reținută și forța tăcerii scenice, devenind astfel una dintre cele mai apreciate actrițe ale teatrului și filmului românesc. Cu o voce specială, bogată în nuanțe și subtilități, a realizat numeroase roluri la Teatrul Național Radiofonic și a recitat versuri din lirica românească și universală, interpretările sale îmbogățind Fonoteca de Aur a Radioului Public”, au fost câteva dintre cuvintele care au argumentat decizia de premiere, conform site-ului Radio România Cultural.

Regizorul Serge Celebidachi a primit Premiul special „Celibidache 30” pentru filmul „Cravata galbenă”, o operă profund personală și emoționantă, care depășește gra­nițele unei simple creații cinematografice și devine un act de memorie și recuperare. „Prin acest film, Serge Celebidachi evocă nu doar imaginea paternă, ci o așază în fața lumii cu luciditate, tandrețe și respect. Figura legendarului dirijor Sergiu Celibidache, un artist de o forță copleșitoare și un om care a refuzat compromisul, devine astfel mai bine cunoscută pe întreg mapamondul. Cu o rigoare narativă atent dozată și o emoție niciodată ostentativă, regizorul transformă experiența intimă într-o poveste universală despre identitate și moștenire, făcând din memoria personală un gest de generozitate față de public”, se spune pe același site.

Și regizoarea Chris Simion a fost distinsă, ea primind Premiul pentru antreprenoriat cultural, datorat inițiativei de a construi Teatrul Gri­vița 53, „primul teatru ridicat de la zero în București, după aproape opt decenii”.

După o muncă de aproape nouă ani, teatrul a devenit un spațiu cultural liber și viu, în care artiștii au putut aduce viziuni autentice. „Visul meu cu Teatrul Grivița 53 în această etapă a cons­trucției culturale este unul singur, să își păstreze igiena, respectiv energia pozitivă și să îi scoată pe artiști din zona de confort. Și asta este realizabil tot prin oameni, prin artiștii pe care îi avem împreună cu noi, prin spectacolele pe care le asumăm și prin comunitatea de spectatori care se formează cu răbdare, respect și onestitate”, scria regizoarea pe contul său de Facebook cu puțin timp îna­inte de premiere.

Academicianului Mircea Martin i-a fost acordat Premiul de Exce­lență. Profesor, teoretician al literaturii, critic literar cunoscut, „prin luciditate, rigoare și finețe, a știut să pătrundă în straturile adânci ale textului literar, să descopere tensiunile și echilibrele sale subtile și să deschidă mereu noi orizonturi de lectură”. În laudatio a fost pus în evidență și faptul că a condus Ce­­na­clul Universitas, în anii ’80-’90, „contribuind decisiv la contura­rea și maturizarea unei gener­ații literare”.

În cadrul galei au fost acordate alte opt premii la diferite secțiuni. Seara dedicată excelenței culturale a fost completată de un concert susținut de artistul Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase.