Ștefan Mitroi, 70

Evenimentul „Între destin și cuvânt”, desfășurat ieri, 4 mai, la Biblioteca Municipiului Alexandria, a fost dedicat scriitorului Ștefan Mitroi, la împlinirea a 70 de ani de viață. Manifestarea a fost organizată de Consiliul Jude­țean Teleorman și Biblioteca Ju­dețeană „Marin Preda” Teleorman, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alexandria și Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, și a evidențiat personalitatea literară a autorului, precum și contribuția sa semnificativă la literatura contemporană românească.

Au vorbit despre autor și cărțile sale artista Floarea Calotă, criticii literari Ana Dobre, Nicoleta Milea și Stan V. Cristea, precum și editorul Nicolae Tzone. Invitatul special al întâlnirii a fost prof. univ. dr. Simona Modreanu, director al Editurii Junimea, editura care a publicat recentul volum de poeme semnat de Ștefan Mitroi, „Om de pământ”.

Ștefan Mitroi s-a născut la Siliștea, Teleorman, la 5 mai 1956, și este unul dintre cei mai impor­tanți scriitori români contemporani. A debutat ca poet în revista „Astra”. A absolvit Facultatea de Drept la Iași, în 1980. S-a afirmat ca un jurnalist redutabil, fiind ani mulți în conducerea unor ziare, şi este autorul a zeci de cărți de proză, teatru și poezie. A primit Premiul Academiei Române pentru romanul „Dulce ca pelinul”, în 2008.