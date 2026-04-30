Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Lansare de carte Răzvan Bucuroiu

Un articol de: Daniela Șontică - 05 Mai 2026

Scriitorul și jurnalistul creștin Răzvan Bucuroiu lansează, azi, la Librăria Cărturești-Verona din București, ora 18:00, volumul „Sfântul Apostol Pavel - Eleganţa iubirii”, apărut la Editura Polirom. Vor vorbi: pr. prof. Constantin Coman, pr. dr. Bogdan Tătaru-Cazaban și artistul Grigore Leșe. „În volumul de față, datele enciclopedice se aliază cu nervul reportajului, racordul contemporan înviorează decorurile pândite de Antichitate, iar creștinul practicant, care nu chiulește de la divinele oficii, e cadorisit cu gramatica lecturilor pauline de peste an. Fiecare Apostol primește o succintă hermeneutică deloc fastidioasă, ba chiar elocventă pentru cea mai originală parte din arhitectura volumului”, scrie Teodor Baconschi în prefață. 

