Noi descoperiri arheologice unice pentru România

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a prezentat publicului vineri, 12 septembrie, noi descoperiri arheologice excepțio­nale, unice pentru România, realizate în contextul cercetărilor arheologice sistematice din cuprinsul sitului „Necropola tumulară a orașului antic Callatis”, în a doua parte a lunii iulie 2025. Evenimen­tul cultural a cuprins o sesiune de prezentări ale noilor descoperiri arheologice, conferința de presă și vernisarea unei microexpoziții în cadrul căreia au fost expuse temporar piesele recent descoperite.

Noile descoperiri arheologice de la Callatis au caracter unicat pentru arheologia din România, fiind tot­odată de o mare raritate în Antichitate, în general, anume vase din aur și argint datate la începutul secolului al III-lea î.Hr. Astfel de artefacte au fost identificate până acum doar în cele mai fastuoase morminte antice, cum sunt cele de la Vergina (în Grecia de Nord) atribuite familiei lui Alexandru cel Mare ori cel al regelui trac Seuthes al III-lea (în Bulgaria), informează într-un comunicat de presă MNIR.

La eveniment au participat și reprezentanți de la Direcția Cultură și Sport Mangalia, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Muzeul Municipiului București, Gigapixel Art SRL, Metamorfozys SRL, Kimet, Nuclear NDT Research & Services, Institutul Geologic al României, Luthonium.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, desfășurate anual în luna septembrie, care în acest an au avut ca temă „Patrimoniu și arhitectură. Ferestre către trecut, uși către viitor. Clădiri și structuri unice”.