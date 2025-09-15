Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Noi descoperiri arheologice unice pentru România

Noi descoperiri arheologice unice pentru România

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 15 Septembrie 2025

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a prezentat publicului vineri, 12 septembrie, noi descoperiri arheologice excepțio­nale, unice pentru România, realizate în contextul cercetărilor arheologice sistematice din cuprinsul sitului „Necropola tumulară a orașului antic Callatis”, în a doua parte a lunii iulie 2025. Evenimen­tul cultural a cuprins o sesiune de prezentări ale noilor descoperiri arheologice, conferința de presă și vernisarea unei microexpoziții în cadrul căreia au fost expuse temporar piesele recent descoperite.

Noile descoperiri arheologice de la Callatis au caracter unicat pentru arheologia din România, fiind tot­odată de o mare raritate în Antichitate, în general, anume vase din aur și argint datate la începutul secolului al III-lea î.Hr. Astfel de artefacte au fost identificate până acum doar în cele mai fastuoase morminte antice, cum sunt cele de la Vergina (în Grecia de Nord) atribuite familiei lui Alexandru cel Mare ori cel al regelui trac Seuthes al III-lea (în Bulgaria), informează într-un comunicat de presă MNIR.

La eveniment au participat și reprezentanți de la Direcția Cultură și Sport Mangalia, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Muzeul Municipiului București, Gigapixel Art SRL, Metamorfozys SRL, Kimet, Nuclear NDT Research & Services, Institutul Geologic al României, Luthonium.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, desfășurate anual în luna septembrie, care în acest an au avut ca temă „Patrimoniu și arhitectură. Ferestre către trecut, uși către viitor. Clădiri și structuri unice”. 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul National de Istorie a Romaniei
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură