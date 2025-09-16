Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Noi descoperiri arheologice

Noi descoperiri arheologice

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Cultură
Data: 16 Septembrie 2025

Muzeul Național de Istorie a României a marcat săptămâna trecută Zilele Europene ale Patrimoniului. În acest context au fost prezentate public noi descoperiri arheologice excepționale, unice pentru România, realizate în contextul cercetărilor arheologice sistematice făcute în cuprinsul sitului „Necropola tumulară a orașului antic Callatis”, în a doua parte a lunii iulie 2025, în cadrul sectorului coordonat de specialiștii Muzeului Național de Istorie a României.

Noile descoperiri arheologice de la Callatis au caracter de unicat pentru arheologia din România, fiind totodată de o mare raritate în Antichitate, în general: vase din aur și argint datate la începutul secolului al III-lea î.Hr. Astfel de artefacte au fost identificate până acum doar în cele mai fastuoase morminte antice, cum sunt cele de la Vergina (în Grecia de Nord) atribuite familiei lui Alexandru cel Mare ori cel al regelui trac Seuthes al III-lea (în Bulgaria). „Suntem încrezători că atât obiectele ce sunt expuse în premieră la Muzeul Național de Istorie a României, cât și monumentul - cel mai mare mormânt elenistic cu cavou acoperit cu un tumul cercetat în vestul Mării Negre, au potențialul să devină capitole importante din istoriile ce se vor scrie mai departe despre fabulosul univers al civilizațiilor antice din spațiul greco-traco-macedonean constituit pe urmele lui Alexandru cel Mare”, a precizat Maria-Magdalena Ștefan, arheolog expert.

Expoziția este organizată în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, care în acest an au ca temă „Patrimoniu și arhitectură. Ferestre către trecut, uși către viitor. Clădiri și structuri unice”. Muzeul Național de Istorie a României consideră că monumentele și artefactele arheologice din România sunt mărturii esențiale ale patrimoniului cultural european și că acestea sunt cercetate și puse în valoare prin eforturile specialiștilor - arheologi, cercetători științifici, conservatori, restauratori, muzeografi - pentru a fi transmise generațiilor viitoare. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Muzeul National de Istorie a Romaniei  -   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Expoziție Rafael cu 200 de opere la New York Cultură
    Expoziție Rafael cu 200 de opere la New York

    Muzeul Metropolitan de Artă din New York (The Met) va găzdui anul viitor, din 29 martie până la 28 iunie, „Raphael: Sublime Poetry” - prima expoziţie din Statele Unite dedicată lui Rafael, ce va reuni 200 de lu

    16 Sep, 2025
  • Poetul Ioan Alexandru comemorat la Iași Cultură
    Poetul Ioan Alexandru comemorat la Iași

    La Palatul Culturii din Iași va avea loc miercuri, 17 septembrie 2025, începând cu ora 16:30, comemorarea a 25 de ani de la trecerea la cele veșnice a poetului Ioan Alexandru, în cadrul conferinței „Eikon și

    16 Sep, 2025
  • Parcursul lui George Enescu Cultură
    Parcursul lui George Enescu

    În cadrul Festivalului Interna­țional „George Enescu” aveți ocazia să vizitați, la Biblioteca Națio­nală a României, expoziția „Viața și activitatea artistică a lui George Enescu”, realizată de Muz

    16 Sep, 2025
TOP 6 Cultură