Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Premiera „Romeo și Julieta”

Premiera „Romeo și Julieta”

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Daniela Șontică - 07 Iulie 2026

Regizorul Toma Enache, împreună cu o echipă de actori de la Teatrul Național din București, se pregătește de premiera piesei „Romeo și Julieta”, după W. Shakespeare, care va avea loc în 11 iulie 2026. „Pentru acest spectacol au fost create peste 40 de costume de epocă, realizate cu rafinament și minuțiozitate de Alina Dincă Puș­cașu, alături de măști și spade comandate din Italia, într-o încercare de a reda farmecul și eleganța Veronei renascentiste”, a scris regizorul pe pagina sa de Facebook. 

Distribuția: Ioana Brumar/ Geor­giana Tițoiu, Monica Davidescu, Aurelian Temișan, Ovidiu Cuncea, Marius Rizea, Teodora Calagiu, Adrian Nartea, Dan Istrate, Radu Ștefan Bănică, Cosmin Vîjeu, Ștefan Pîrnuș, Emanuel Varga, Silviu Oltean; Decoruri: Maria Dore; Costume: Alina Dincă Pușcașu; Coregrafie: Francesca Jandasek; Lupte scenice: Dan Istrate; Video Design: Silviu Apostol; Traducere: Șt.O. Iosif şi Toma Enache; Graphic Design: Andrei Dogaru.  

vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură