Autoritățile locale din Vaslui au marcat duminică, 5 iulie, 146 de ani de la nașterea marelui actor român Constantin Tănase. Ceremonia a avut loc în faţa Casei de Cultură a Sindicatelor din oraș, acolo unde
Premiera „Romeo și Julieta”
Regizorul Toma Enache, împreună cu o echipă de actori de la Teatrul Național din București, se pregătește de premiera piesei „Romeo și Julieta”, după W. Shakespeare, care va avea loc în 11 iulie 2026. „Pentru acest spectacol au fost create peste 40 de costume de epocă, realizate cu rafinament și minuțiozitate de Alina Dincă Pușcașu, alături de măști și spade comandate din Italia, într-o încercare de a reda farmecul și eleganța Veronei renascentiste”, a scris regizorul pe pagina sa de Facebook.
Distribuția: Ioana Brumar/ Georgiana Tițoiu, Monica Davidescu, Aurelian Temișan, Ovidiu Cuncea, Marius Rizea, Teodora Calagiu, Adrian Nartea, Dan Istrate, Radu Ștefan Bănică, Cosmin Vîjeu, Ștefan Pîrnuș, Emanuel Varga, Silviu Oltean; Decoruri: Maria Dore; Costume: Alina Dincă Pușcașu; Coregrafie: Francesca Jandasek; Lupte scenice: Dan Istrate; Video Design: Silviu Apostol; Traducere: Șt.O. Iosif şi Toma Enache; Graphic Design: Andrei Dogaru.