„Printre păsări şi crini. Cugetări creştine dintr‑un veac grăbit”, un volum‑îndemn spre căutarea bucuriilor credinţei

Într‑o lume a tehnologiei, în care totul pare că se măsoară în megabiţi, avem nevoie imperioasă de răgaz pentru reflecţie asupra existenţei noastre şi, în egală măsură, de borne pe calea trăirilor autentic creştine. Meditaţii asupra reperelor de viaţă creştină ne oferă volumul Printre păsări şi crini. Cugetări creştine dintr‑un veac grăbit, alcătuit de pr. Nicolae Dascălu, consilier patriarhal şi director al Publicaţiilor Lumina, apărut la Editura Trinitas. Volumul îmbogăţeşte Colecţia Media Christiana, pe care autorul o şi coordonează, chiar la 10 ani de la apariţia acesteia şi marchează, totodată, faptul că Ziarul Lumina, cotidianul Patriarhiei Române, a ajuns la ediţia cu numărul 5.000, în februarie.

Lansat sâmbătă, 4 iunie, în cadrul Bookfest 2022, la standul Editurilor Patriarhiei Române, volumul se constituie într‑o antologie de editoriale publicate de autor în perioada 2008‑2021, în săptămânalul Lumina de Dumincă sau în Ziarul Lumina. Toate editorialele, în număr de 114 şi cuprinse în 322 de pagini, stau sub semnul vocaţiei misionare a Bisericii în societatea de azi şi sunt în esenţă un îndemn spre căutarea bucuriilor credinţei, spre aprofundarea sensului sărbătorilor religioase şi a valorilor creştine, într‑o lume tehnologizată şi mult prea grăbită, aşa cum se arată în nota editorială din deschiderea volumului. „Chemarea la bucuria credinţei” este ceea ce şi‑a dorit autorul să aştearnă în paginile volumului, după cum a afirmat, şi la înţelegerea faptului că, „dacă Dumnezeu nu pune acea picătură de har” în viaţa noastră, „nimic nu are sens”. Mulţumind înainte de toate Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea de a publica acest volum, pr. Nicolae Dascălu a spus că această carte nu oferă răspunsuri, ci mai degrabă conține întrebări, ceea ce şi transmite de fapt încă din titlu - „cugetări creştine…”. Scriitorul Ştefan Mitroi a evidenţiat faptul că „textele părintelui Dascălu sunt pline de lumină” şi aduc în atenţie „nevoia dialogului între cer şi pământ”, în aceste vremuri în care „lumea se află într‑o criză de smerenie”, remarcând, totodată, limbajul literar curat al autorului şi tonul său cald. Îl poţi simţi pe Dumnezeu ca o adiere lină prin paginile acestui volum, a conchis scriitorul.

Cartea este structurată de către autor în patru secţiuni: primele două sunt orientate spre frumuseţile netrecătoare ale Împărăţiei lui Dumnezeu, iar celelalte două spre ethosul creştin al comportamentelor sociale şi de comunicare în lume. Sub titlul „Simţiri şi cugetări, în duh de sărbătoare”, prima parte cuprinde 33 de editoriale, cea de‑a doua, „Alpiniştii Duhului Sfânt şi pelerinajele noastre interioare”, 29 de editoriale, cea de‑a treia, „Creştini acasă, în biserică şi în cetate”, cuprinde de asemenea 29 de editoriale, iar ultima parte, „Comunicare în căutarea comuniunii. Nedumeriri şi certitudini”, este alcătuită din 23 de editoriale. Dacă ar fi să extragem esenţa cugetărilor regăsite în toate aceste texte, am putea‑o exprima cu fraza de încheiere a editorialului din decembrie 2020, intitulat „Taina lui Hristos cea mai presus de timp, descoperită în timp”, şi anume: „Taina vieţii noastre de sub timp nu poate avea cheia fericirii şi umplerii de sens decât în taina lui Hristos cea mai presus de timp”.

Pentru autor, libertatea înseamnă lăsarea în urmă a celor din timp pentru cele din veşnicie. Iar adevărata libertate se relevă în starea de comuniune între imanent şi transcendent, între creat şi necreat, urmând modelul Mântuitorului Hristos. Comunicarea devine esenţială, atât cea interumană, cât şi a fiecăruia cu Dumnezeu. Astfel, timpului comunicării i se alătură timpul rugăciunii, stare în care totul e luminat de smerenie. Iar credinţa şi smerenia asigură desăvârşirea celui care se roagă.

Presa creştină are în ansamblul său vocaţie socială, punctează părintele Nicolae Dascălu. Delimitând timpul mediatic, asociat divertismentului, de timpul liturgic, autorul spune că, dacă cel dintâi timp este conectat la timpul liturgic, al mediei bisericeşti, devine timp răscumpărat şi pagină din agenda mântuirii noastre. Abordând inclusiv latura deontologiei în mass‑media, alături de cea a spiritualităţii, pr. Nicolae Dascălu, cu o teză de doctorat despre comunicarea religioasă în era informaţională, arată că spiritualitatea comunicării cunoaşte expresii variate, însă ea dobândeşte consistenţă prin raportarea la fundamentele credinţei noastre în Dumnezeu şi prin apartenenţa noastră la Biserică, Trupul tainic al lui Hristos.

Titlul, Printre păsări şi crini, se remarcă prin expresivitate literară, iar autorul spune că este inspirat din Predica Mântuitorului de pe Munte: „Îndemnul Mântuitorului Hristos din Predica de pe Munte, «Luaţi seama la crinii câmpului…» (Matei 6, 28), ne cheamă pe fiecare dintre noi în miezul creaţiei, printre păsări şi crini, ca să înţelegem lucrarea lui Dumnezeu, din lumea subatomică şi până în macrocosmos şi, totodată, să redescoperim sensul existenţei noastre pe pământ. (…) Dincolo de teamă şi de disperare, angoasele omului de totdeauna au şanse mari de vindecare, printre păsări şi crini, în slovele Evangheliei Domnului Hristos”.

Volumul ilustrează activitatea jurnalistică a părintelui Nicolae Dascălu, desfăşurată în cadrul Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, şi relevă, totodată, faptul că media bisericească şi cartea sunt însoţitori buni pe drumul mai larg al propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu, în aceste timpuri parcă prea grăbite.