Satul românesc şi tragedia colectivizării

Satul românesc şi tragedia colectivizării

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 17 Septembrie 2025

La Muzeul de Etnografie „Vergu Mănăilă” din Buzău va fi vernisată, în 28 septembrie 2025, expo­ziția temporară „Satul românesc şi tragedia colectivizării”, organizată de Muzeul Judeţean Buzău, în parteneriat cu Muzeul Ororilor Comunismului din România. „Expoziţia îşi propune să aducă în faţa vizitatorilor drama satului românesc din perioada comunistă, marcată de procesul forţat al colectivizării agriculturii (1949-1962)”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Demersul expozițional include fotografii de epocă, documente de arhivă, analize istorice, mărturii scrise şi poveşti de viaţă care ilustrează destinele unor comunităţi şi ale unor ţărani, inclusiv buzoieni, care au suferit sub represiunea regimului totalitar.

Procesul de colectivizare este cunoscut drept unul dintre cele mai dure episoade din istoria comunismului românesc. În perioada 1949- 1962, statul a confiscat aproape toate proprietățile și utilajele agricole private din țară și le-a comasat în ferme agricole administrate de stat, similare celor organizate în URSS. Expoziţia va fi deschisă publicului până în 8 februarie 2026.

