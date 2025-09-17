Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Strada 11 Iunie în secolul al XIX-lea până în interbelic

Strada 11 Iunie în secolul al XIX-lea până în interbelic

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 17 Septembrie 2025

Casa memorială Ligia și Pompiliu Macovei din Bucureşti, str. 11 Iunie, nr. 36-38, găzduieşte, în 25 septembrie 2025, de la ora 17:00, vernisajul expoziției „De la ulița Filaret la strada 11 Iunie”, care reflectă evoluția locuirii pe strada 11 Iunie, de la mijlocul secolului al XIX-lea până în perioada interbelică. Inițial locuită de meșteșugari, zarzavagii și negustori, strada a devenit treptat o zonă a clasei mijlocii urbane, formată din funcționari, profesori și muncitori ai uzinelor din sudul orașului.

Expoziția reunește obiecte arheologice descoperite în Bucu­reștiul secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, hărți ale zonei, lucrări de artă plastică, în special gravuri, documente tipărite și fotografii ce evocă atmosfera secolului al XIX-lea și al începutului de secol XX, dominate de Câmpia lui Filaret și Dealul Mitropoliei. Proiectul este rodul colaborării mai multor secții ale Muzeului Municipiului București, între care Arheologie Sistematică și Istorie, Arheologie Preventivă, Artă, Patrimoniu și Evidență Centralizată, precum și Serviciul Documentare, Bibliotecă, Arhivă și Comunicare. 

Citeşte mai multe despre:   expozitie  -   Muzeul Municipiului Bucuresti
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Satul românesc şi tragedia colectivizării Cultură
    Satul românesc şi tragedia colectivizării

    La Muzeul de Etnografie „Vergu Mănăilă” din Buzău va fi vernisată, în 28 septembrie 2025, expo­ziția temporară „Satul românesc şi tragedia colectivizării”, organizată de Muzeul Judeţean Buzău, în

    17 Sep, 2025
  • Expoziție Rafael cu 200 de opere la New York Cultură
    Expoziție Rafael cu 200 de opere la New York

    Muzeul Metropolitan de Artă din New York (The Met) va găzdui anul viitor, din 29 martie până la 28 iunie, „Raphael: Sublime Poetry” - prima expoziţie din Statele Unite dedicată lui Rafael, ce va reuni 200 de lu

    16 Sep, 2025
  • Poetul Ioan Alexandru comemorat la Iași Cultură
    Poetul Ioan Alexandru comemorat la Iași

    La Palatul Culturii din Iași va avea loc miercuri, 17 septembrie 2025, începând cu ora 16:30, comemorarea a 25 de ani de la trecerea la cele veșnice a poetului Ioan Alexandru, în cadrul conferinței „Eikon și

    16 Sep, 2025
TOP 6 Cultură