Strada 11 Iunie în secolul al XIX-lea până în interbelic

Casa memorială Ligia și Pompiliu Macovei din Bucureşti, str. 11 Iunie, nr. 36-38, găzduieşte, în 25 septembrie 2025, de la ora 17:00, vernisajul expoziției „De la ulița Filaret la strada 11 Iunie”, care reflectă evoluția locuirii pe strada 11 Iunie, de la mijlocul secolului al XIX-lea până în perioada interbelică. Inițial locuită de meșteșugari, zarzavagii și negustori, strada a devenit treptat o zonă a clasei mijlocii urbane, formată din funcționari, profesori și muncitori ai uzinelor din sudul orașului.

Expoziția reunește obiecte arheologice descoperite în Bucu­reștiul secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, hărți ale zonei, lucrări de artă plastică, în special gravuri, documente tipărite și fotografii ce evocă atmosfera secolului al XIX-lea și al începutului de secol XX, dominate de Câmpia lui Filaret și Dealul Mitropoliei. Proiectul este rodul colaborării mai multor secții ale Muzeului Municipiului București, între care Arheologie Sistematică și Istorie, Arheologie Preventivă, Artă, Patrimoniu și Evidență Centralizată, precum și Serviciul Documentare, Bibliotecă, Arhivă și Comunicare.