Tradiţii legate de pâine la Muzeul Național al Satului

La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București se va desfășura, duminică, 28 septembrie 2025, „Târgul pâinii”, eveniment la care vor participa brutari artizani, producători, repre­zen­tanți ai minorităților din țara noastră și ai unor ambasade acreditate în România, care vor prezenta tradiții legate de pâine din țările lor. În diverse forme, pâinea a fost prezentă la momente importante din viața oamenilor, simbolizând începutul, prosperitatea și speranța, informează site-ul muzeul-satului.ro.

Proiectul este organizat de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” în colaborare cu Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României. Târgul va avea loc de Ziua Satului Românesc, sărbătorită în ultima duminică a lunii septembrie, instituită prin Legea nr. 44/2020, dată aleasă pentru a coincide cu recoltarea roadelor.

Pentru mai multe detalii despre eveniment cei interesați pot scrie la adresa: relatii.publice@muzeul- satului.ro.