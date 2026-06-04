Un nou record istoric la Concursul Internațional „George Enescu”

Concursul Internațional „George Enescu” marchează, anul acesta, un nou record absolut în istoria competiției: 645 de tineri muzicieni din 55 de țări s-au înscris la secțiunile instrumentale: vioară, violoncel și pian, anunţă organizatorul evenimentului, Artexim, pe site-ul artexim.ro. Este cel mai mare număr de concurenți înregistrat în istoria concursului, de la prima sa ediție, din 1958. Noul record depășește cu 90 de participanți performanța ediției anterioare (555 de concurenți), care stabilise un record de participare la secțiunile instrumentale.

România are 30 de concurenți înscriși, fiind în topul primelor șase țări participante, alături de China (128), Coreea de Sud (116), SUA (56), Japonia (45), Germania (33). „Această prezență semnificativă subliniază rolul Concursului Internațional «George Enescu» ca platformă de dezvoltare și afirmare pentru noile generații de muzicieni români”, potrivit sursei citate.

Datele prezentate sunt preliminare și vizează exclusiv secțiunile instrumentale ale competiției, precizează sursa citată. Înscrierile pentru secțiunea Compoziție sunt în continuare deschise, termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor fiind 30 iunie 2026 (ora 23:59, ora României). Concursul Inter­național „George Enescu” va avea loc între 23 august și 19 septembrie 2026, la București, și va celebra anul acesta cea de-a 20-a ediție a competiției sub tema „În căutarea excelenței/ In Pursuit of Excellence”.

