Un traseu documentar din istoria românilor

Arhivele Naționale ale României (ANR) din București invită pasio­nații de istorie, cultură și patrimoniu să participe la programul „Noaptea Muzeelor”, în 23 mai, între orele 20:00 și 2:00, pentru a descoperi documente importante ale identității naționale, precum și alte proiecte culturale interesante. În „Noaptea Muzeelor”, 313 instituții își vor deschide porțile în 39 de județe ale țării.

După cinci ani în care sediul din Bulevardul Elisabeta nr. 49 ­s-a aflat în lucrări de restaurare, ANR au revenit în clădirea-monument istoric și așteaptă vizitatorii în cadrul „Nopții Muzeelor”. „În spațiul expozițional amenajat la parter, publicul poate vedea expo­ziția «Din patrimoniul Arhivelor Naționale», un traseu documentar care urmă­rește istoria românilor din secolul al XIV-lea până spre sfârșitul secolului al XX-lea. Sunt expuse documente valoroase care se păstrează la Arhivele Naționale, precum Condica Mănăstirii Cotroceni, actul de abdicare al lui Alexandru Ioan Cuza, Constituția din 1866, documente de stare civilă ale regilor și reginelor României, acte ale Unirii din 1918, fotografii și numeroase alte mărturii de arhivă care ilustrează momente esențiale din istoria politică, socială și culturală a României. Selecția oferă vizitatorilor ocazia de a redescoperi perso­nalități și evenimente care au contribuit la formarea identității na­ționale”, se arată în comunicatul de presă al instituției.

Tot acolo va fi vernisată expoziția „Brâncuși între formă și spirit”, realizată de Academia de Artă Hand­made București și vor fi expuse documente de arhivă referitoare la viața lui Constantin Brâncuși din fondul Arhivelor județene Dolj și Gorj. La ANR, publicul va putea lua parte la evenimentul interactiv „Istorie experimentală”, organizat de Asociația Redescoperă Istoria, care va conține momente despre frontul celui de-Al Doilea Război Mondial.

39 de muzee deschise în București

Situația în plan național, oferită de site-ul noapteamuzeelor.org, a instituțiilor muzeale participante la programul cultural nocturn este următoarea: în București vor fi deschise 39 de muzee, în județul Mureș, 35, în Cluj, 26, în Iași și Galați câte 18, în Dâmbovița, 16, în Brașov, 15, în Neamț, 13, în Caraș-Severin, 11, în Argeş, 9, în județele Prahova și Giurgiu vor fi deschise câte 7 muzee, în Bihor, Suceava și Constanța câte 6, în Bacău, Vrancea, Mara­mu­reș, Alba și Sibiu câte 5 muzee, în timp ce județele Buzău, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Dolj și Tulcea vor avea câte 4 instituții muzeale în așteptarea publicului, Aradul și Ialomița au anunțat că vor avea câte 3 muzee deschise, iar în Vaslui, Ilfov, Călărași, Timiș, Sălaj și Teleorman se află în program câte 2 muzee. Câte un muzeu va fi deschis și în județele Vâlcea, Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Botoșani. În schimb, din județele Olt, Harghita și Covansa nici un muzeu nu va participa la „Noaptea Muzeelor”.

Bucureștenii vor avea ocazia de a vedea o serie întreagă de expoziții din muzee mai mari şi mai mici, se vor putea bucura atât de circuite privind istoria națională sau a oraşului Bucureşti, de artă, de istorie naturală, a sportului, geologiei, a lumii trenurilor, a descoperirilor tehnice, dar și a hărților și cărților rare, a instrumentelor muzicale. Unele muzee promit să ofere o atmosferă aparte, precum Muzeul „Micul Paris” din centrul vechi al Capitalei, pe care suntem invitați să-l admirăm la lumina lumânărilor. „Electricitatea nu era generalizată și poezia lumânărilor făcea parte din viața de zi cu zi. Vă aș­teptăm în cel mai original muzeu din București! Nu este despre exponate. Ci despre cum se trăia odinioară. Accesul se face în serii de câte 30 de persoane la fiecare 20 de minute”, se spune pe site-ul muzeului.

Cele mai multe muzee oferă intrarea gratuită, unele oferă o reducere, iar altele percep taxă.