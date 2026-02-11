La Muzeul Memorial „Aurel Lazăr” din Oradea se vor desfășura, în perioadele 24-27 februarie și 3-6 martie 2026, ateliere de primăvară, intitulate „Pictează-ți propriul mărțișor din ceramică”.
Volum de Alphonse Dupront, lansat la Iași
La Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași va avea loc, în 17 februarie, lansarea volumului „Despre România”, de Alphonse Dupront, ediție îngrijită de reputatul istoric Ștefan Lemny. Tradusă din limba franceză de Magda Jeanrenaud, lucrarea cuprinde textele elaborate de Dupront pe teme românești, „o consistentă prezentare a vieții și activității savantului francez, dar și corespondența sa cu Emil Cioran, Mircea Eliade și Eugène Ionesco, pe care acesta i-a cunoscut și i-a prețuit, susținându-i în perioada instalării lor în Franța”. Alphonse Dupront (1905-1990) a fost un celebru istoric și antropolog francez, specializat în istoria Evului Mediu și a epocii moderne și în antropologia sacrului. Este legat de spațiul românesc prin experiența pe care a avut-o la București, în perioada 1932-1940, ca director al Institutului Francez de Înalte Studii din România. A fost profesor la Sorbona și fondator al Universității Paris IV-Sorbona. În 2006, a fost ales membru post-mortem al Academiei Române.