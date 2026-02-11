Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Volum de Alphonse Dupront, lansat la Iași

Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 11 Feb 2026

La Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași va avea loc, în 17 februarie, lansarea volumului „Despre România”, de Alphonse Dupront, ediție îngrijită de reputatul istoric Ștefan Lemny. Tradusă din limba franceză de Magda Jeanrenaud, lucrarea cuprinde textele elaborate de Dupront pe teme românești, „o consistentă prezentare a vieții și activității savantului francez, dar și corespondența sa cu Emil Cioran, Mircea Eliade și Eugène Ionesco, pe care acesta i-a cunoscut și i-a prețuit, susținându-i în perioada instalării lor în Franța”. Alphonse Dupront (1905-1990) a fost un celebru istoric și antropolog francez, specializat în istoria Evului Mediu și a epocii moderne și în antropologia sacrului. Este legat de spațiul românesc prin experiența pe care a avut-o la București, în perioada 1932-1940, ca director al Institutului Francez de ­Înalte Studii din România. A fost profesor la Sorbona și fondator al Universității Paris IV-Sorbona. În 2006, a fost ales membru post-mortem al Academiei Române. 

Citeşte mai multe despre:   Biblioteca Centrală Universitară Iaşi  -   lansare de carte
