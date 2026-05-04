Clasamentul naţional al universităţilor

Clasamentul naţional al universităţilor

Data: 08 Mai 2026

Instituţiile de învăţământ superior au fost ierarhizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) în cea mai nouă ediţie a Metarankingului naţional care evaluează performanţa academică pe anul 2025. Clasamentul celor 34 de universităţi este realizat în baza prezenței acestora în cele mai relevante rankinguri interna­țio­nale şi reprezintă un instrument util pe care MEC îl foloseşte pentru alocarea finanţărilor destinate cercetării. 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat clasamentul naţional al instituţiilor de învăţământ superior realizat în baza prezenţei acestora în topurile internaţionale, precum QS World University Rankings, Times Higher Education sau Academic Ranking World University, cunoscut mai ales sub denumirea de „clasamentul Shanghai”. Metarankingurile internaţionale analizează indicatori precum calitatea educaţiei şi a absolvenţilor, calitatea cercetării şi impactul ştiinţific, dar şi angajabilitatea absolvenţilor. Totodată, se ţine seama de calitatea corpului profesoral, vizibilitatea şi mobilităţile la care participă instituţiile de învăţământ superior. 

Metarankingul naţional nu reprezintă doar un instrument care să-i ghideze pe absolvenţii de liceu în alegerea unei facultăţi, ci este folosit şi în decizia MEC de alocare a celor 100 de milioane de lei dedicate cercetării. Conform metodologiei, 50% din acest fond anual „se acordă în funcție de punctajul obținut de instituțiile de învăță­mânt superior în Metarankingul universităților din România pentru anul 2025”.

Pe prima poziţie a ierarhiei naţionale se situează Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, urmată de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti şi de Universitatea din Bucureşti. Top 5 este completat de Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti şi Universitatea Transilvania din Braşov. Pe locul 6 se situează Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, urmată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi Academia de Studii Economice din Bucureşti. Locul 10 din ierarhia care clasifică un număr total de 34 de instituţii de învăţământ superior este ocupat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bu­curești își consolidează, conform clasamentului MEC, poziția de lider al în­vățământului medical din România. „Prezenta poziționare confirmă efortul susținut al întregii comu­nități academice și medicale a universită­ții noastre de a menține standarde înalte în edu­cație și cercetare, reflectând totodată o direcție strategică solidă, orientată spre perfor­manță, inter­na­ționalizare și ino­vație, pe care o vom continua prin investiții constante în dezvoltarea resursei umane, cercetare de vârf și formarea unor profesioniști capabili să răspundă provocărilor medicinei moderne”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul Uni­versității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucureș­ti, într-un comunicat publicat pe site-ul instituţiei.

Totodată, UMF „Carol Davila”, alături de Universitatea „Babeș-Bolyai” și Universitatea din București, a depășit pragul de 20.000 de puncte, „marcând astfel o evoluție constantă și solidă față de edițiile anterioare”. (O.N.)

