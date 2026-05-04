Prima de carieră didactică

Data: 08 Mai 2026

Ordonanța de Guvern care stabilește cadrul legal pentru acordarea unei prime de carieră didactică, pentru anul școlar/universitar 2025-2026, a fost aprobată în această săptămână, cuantumul sprijinului financiar acordat fiind de 1.500 de lei. Prima se acordă pe suport electronic personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, aflat în activitate în anul școlar 2025-2026, precum și personalului didactic cu grad didactic de conferențiar, șef de lucrări/lector și asistent universitar, personalul didactic auxiliar, din sistemul de învățământ universitar, aflat în activitate în anul 2025-2026.

Sumele pot fi folosite pentru participarea la cursuri de pregătire profesională acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (minimum 65% din valoarea sprijinului), achizi­ționarea de cărți de specialitate sau pentru acoperirea altor cheltuieli necesare derulării actului educațio­nal, data limita de utilizare fiind 31 august - învăţământul preuniversitar, respectiv 30 septembrie - învăţământul universitar.

„(…) Mai mult de jumătate din suma alocată trebuie să fie folosită pentru formarea profesională și cred că este o oportunitate să abordăm dificultăți cu care ne confruntăm de mai mulți ani în sistemul de învă­țământ, cum ar fi formarea cadrelor didactice în zona incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale, a utilizării tehnologiilor digitale din laboratoarele nou dezvoltate și a inteligenței artificiale pentru eficientizarea activităților desfășurate, în zona prevenției adicțiilor în rândul tinerilor sau a educației antreprenoriale și financiare”, a transmis, într-un comunicat, Mihai Dimian, ministrul interimar al educației.

Lista cursurilor de pregătire profesională acreditate și complementare naționale, precum și a cursurilor avizate este disponibilă pe site-ul ministerului și poate fi actualizată pe durata desfășurării proiectului, se mai arată în comunicat. Lista cheltuielilor privind achiziționarea de cărți de specialitate, precum și alte categorii de cheltuieli necesare derulării actului educațional va fi stabilită după intrarea în vigoare a ordonanței. (O.N.)