Instituţiile de învăţământ superior au fost ierarhizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) în cea mai nouă ediţie a Metarankingului naţional care evaluează performanţa academică pe anul 2025. Cla
Medalii pentru olimpicii matematicieni
Elevii români au obţinut şase medalii la cea de-a 43-a Olimpiadă Balcanică de Matematică (BMO 2026), desfășurată în perioada 3-8 mai 2026, la Salonic (Grecia). Medalia de aur a fost obţinută de elevul Andrei Vila, de la Liceul Internațional de Informatică București, David-Vlad Marghidan, de la acelaşi liceu bucureştean, a fost medaliat cu argint, iar alţi patru elevi au obţinut medalii de bronz: Mircea Maxim Rebengiuc (CN Informatică „Tudor Vianu”), Ștefan-Cătălin Savu (CN „Ion Luca Caragiale” Ploiești), Aida Mitroi şi Ciobotea Alexandru, ambii de la Liceul Internațional de Informatică București. Echipa României a fost coordonată de conf. univ. dr. Cătălin Gherghe de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București (Leader) și însoțită de profesor Ovidiu Sontea de la Colegiul Național „Tudor Vianu” din București (Deputy). (O.N.)