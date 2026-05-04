Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Calculatoare prin programul Euro 200 

Calculatoare prin programul Euro 200 

Data: 08 Mai 2026

Elevii și studenții din familii cu venituri mici pot depune, până la 15 mai 2026, cererile pentru obţinerea bonurilor valorice în cuantum de 200 de euro în vederea achiziționării de calculatoare/laptopuri/notebookuri. Potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării, sunt eligibili elevii și studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 de lei pe membru de familie. Lista finală a beneficiarilor va fi publicată în 24 iulie pe site-ul MEC, iar în perioada 31 august - 11 septembrie 2026 vor fi eliberate bonurile valorice, urmând ca achiziţia de calculatoare să se facă până la 16 octombrie. Pe site-ul ministerului pot fi consultate informaţii cu privire la configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru care se acordă sprijinul financiar. (O.N.)
 

