Ultimul modul de învăţare din anul şcolar 2025-2026 este marcat de pregătirile pentru examenele naţionale de la final de gimnaziu şi liceu, dar şi de testele pe care le vor susţine elevii claselor a II-a, a
Concurs național pentru elevii cu deficienţe de vedere
Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos (judeţul Iaşi), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași și Asociația Nevăzătorilor din România, găzduiește în perioada 15-18 aprilie etapa națională a Concursului pentru elevi cu deficiențe de vedere, desfăşurat sub egida Ministerului Educației şi Cercetării. Mesajul central al acestei ediții, la care participă aproximativ 40 de elevi de gimnaziu şi liceu, este dedicat demnității și puterii de autodepășire. „Un copil cu dizabilități vizuale care beneficiază de o școlarizare adaptată și de un mediu educațional incluziv încetează să mai fie definit prin limitările sale, devenind un cetățean activ, autonom și valoros pentru întreaga comunitate”, au transmis reprezentanţii instituţiei de învăţământ. (O.N.)