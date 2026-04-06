Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Concurs național pentru elevii cu deficienţe de vedere 

Concurs național pentru elevii cu deficienţe de vedere 

Data: 17 Aprilie 2026

Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos (judeţul Iaşi), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași și Asociația Nevăzătorilor din România, găzduiește în perioada 15-18 aprilie etapa națională a Concursului pentru elevi cu deficiențe de vedere, desfăşurat sub egida Ministerului Educației şi Cercetării. Mesajul central al acestei ediții, la care participă aproximativ 40 de elevi de gimnaziu şi liceu, este dedicat demnității și puterii de autodepășire. „Un copil cu diza­bilități vizuale care beneficiază de o școlarizare adaptată și de un mediu educațional incluziv încetează să mai fie definit prin limitările sale, devenind un cetățean activ, autonom și valoros pentru întreaga comunitate”, au transmis reprezentanţii instituţiei de învăţământ. (O.N.)

