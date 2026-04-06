Elevii monitorizează poluarea cu plastic
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universităţii „Babeș-Bolyai” (UBB) continuă implementarea inițiativei europene de știință participativă „Plastic Pirates”, printr-o nouă acțiune de cercetare organizată astăzi, 17 aprilie 2026, pe malul Someșului Mic (Plaja Grigorescu) din Cluj-Napoca. Potrivit unui comunicat al UBB, elevii de la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești și de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” Cluj-Napoca vor desfășura „activități standardizate de prelevare și analiză a particulelor de macro și microplastic de pe plajă, conform metodologiei europene „Plastic Pirates”. Probele colectate vor fi analizate, urmând ca rezultatele să fie încărcate în platforma europeană, „contribuind la evaluări transnaționale privind poluarea cu plastic”. (O.N.)