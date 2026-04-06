Elevii monitorizează poluarea cu plastic 

Data: 17 Aprilie 2026

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universităţii „Babeș-Bolyai” (UBB) continuă implementarea iniția­tivei europene de știință participativă „Plastic Pirates”, printr-o nouă acțiune de cercetare organizată astăzi, 17 aprilie 2026, pe malul Someșului Mic (Plaja Grigorescu) din Cluj-Napoca. Potrivit unui comunicat al UBB, elevii de la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești și de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” Cluj-Napoca vor desfășura „activități standardizate de prelevare și analiză a particulelor de macro și microplastic de pe plajă, conform metodologiei europene „Plastic Pirates”. Probele colectate vor fi analizate, urmând ca rezultatele să fie încărcate în platforma europeană, „contri­buind la evaluări transna­ționale privind poluarea cu plastic”. (O.N.)

