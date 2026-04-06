Noutăţi privind evaluările la clasele primare şi gimnaziale

Data: 17 Aprilie 2026

Ultimul modul de învăţare din anul şcolar 2025-2026 este marcat de pregătirile pentru examenele naţionale de la final de gimnaziu şi liceu, dar şi de testele pe care le vor susţine elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Anul acesta, itemii la care elevii trebuie să răspundă sunt construiţi pe modelul celor din testele internaţionale de tip PISA sau TIMSS şi vizează aspecte concrete conectate la viaţa cotidiană.

Evaluarea elevilor din ciclul primar şi gimnazial nu are un caracter competitiv sau de selecţie, după cum a transmis Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), ci are rolul de a monitoriza progresul şcolar şi de a oferi direcţii de orientare în organizarea procesului educaţional.

Una dintre modificările introduse în metodologia pentru acest an şcolar se referă la tipul de itemi la care elevii trebuie să răspundă, aceştia fiind asemănători celor utilizaţi în testările internaţionale de tip PISA, TIMSS şi PIRLS. „Elementele de noutate în raport cu anii anteriori sunt reprezentate de cerința ca sarcinile de evaluare/itemii testelor ce vor fi administrate elevilor aflați la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a să vizeze mai accentuat aspecte concrete (cunoștințe, deprinderi, atitudini, valori), aplicabile, conectate la viața de zi cu zi a elevilor; respectiv posibilitatea de a extinde competențele evaluate pentru o relevanță curriculară mai mare”, a transmis MEC.

Astfel, evaluările vor reflecta modul în care elevii se raportează la situaţii din viaţa concretă, îmbinând o varietate de cunoştinţe şi deprinderi. Modelele de teste reliefează că, la clasa a II-a şi a IV-a, itemii se vor axa şi pe identificarea nivelului de înţelegere a unui text citit, pe capacitatea de exprimare scrisă şi a abilităţilor de calcul. Elevii de clasa a VI-a vor fi evaluaţi şi în contexte interdisciplinare, urmărindu-se, totodată, şi capacitatea acestora de a argumenta şi de a ieşi din anumite situaţii-problemă, făcând apel la gândirea critică şi chiar la logică.

Punctajul obţinut nu va fi notat în catalog decât la solicitarea scrisă a reprezentantului legal, însă rezultatul fiecărui elev va sta la baza unor planuri individualizate de învăţare care vor fi întocmite şi comunicate ulterior părinţilor. „Scopul analizării rezultatelor este comunicarea punctelor tari şi a aspectelor care necesită remediere, consolidare, aprofundare în cazul fiecărui elev. În urma acestei analize, cadrul didactic elaborează planul individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere, dezvoltare, orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării. Planul individualizat de învăţare al elevului se realizează coroborând rezultatele la EN-II-IV-VI cu datele şi observaţiile înregistrate la clasă şi cele din parcursul educaţional al elevului”, se arată în Metodologia de organizare şi desfăşurare a testărilor.

Potrivit calendarului MEC, primii care vor susţine testele vor fi elevii de clasa a II-a, între 12 şi 15 mai, la disciplinele Limbă și comunicare (scris şi citit), Matematică și explorarea mediului, Limbă și comunicare pentru minorități. Vor urma elevii de clasa a IV-a, între 19 şi 21 mai, şi cei de clasa a VI-a, între 26 şi 28 mai.

Sălile în care se susţine EN-II-IV-VI sunt, de regulă, cele în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit, însă „adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpul rezolvării testelor”. Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de 45 de minute pentru fiecare test administrat claselor a II-a, respectiv 60 de minute pentru elevii claselor a IV-a şi a VI-a. (O.N.)