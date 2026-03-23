Proiectul „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, la o parohie din Râmnicu Sărat

În fiecare generație există momente în care comunitățile înțe­leg că viitorul nu se construiește doar prin proiecte sau investiții materiale, ci mai ales prin inves­tiția în sufletele copiilor, aşa cum se întâmplă şi la Parohia „Sfinții Voievozi” din municipiul Râmnicu Sărat, prin programul dedicat copiilor și tinerilor desfășurat în cadrul proiectului național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, iniția­tivă susținută de Patriarhia Română. Zeci de copii şi tineri vin aici cu emoție, curiozitate, dar și cu bucuria de a descoperi un loc în care pot învăța, se pot juca, pot pune întrebări și pot crește împreună.

În prezent, programul reunește 50 de copii și tineri, dintre care 28 din ciclul primar și 22 din ciclul gimnazial. În realizarea acestui demers educațional sunt implicate patru unități de învățământ din municipiu: Școala Gimnazială nr. 1, Școala Gimnazială nr. 2, Școala Gimnazială nr. 5 și Școala Gimnazială nr. 6, precum și Direcția de Asistență Socială Râmnicu Sărat. Programul se desfă­șoară săptămânal pe o perioadă de 4 ani, fiind parte a unui proiect european implementat prin Admi­nis­trația Patriarhală.

În spatele unei astfel de lucrări stau oameni care cred cu adevărat în puterea educației și viitorul copiilor. În mod firesc, se cuvine o recu­noș­tință discretă, dar sinceră, celor care au făcut posibil acest drum: de la grija părintească a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la binecuvântarea și purtarea de grijă a Înalt­preasfin­țitului Părinte Ciprian, Arhi­episcopul Buzăului și Vrancei, precum și tuturor celor care, în cadrul Adminis­trației Patriarhale și al Centrului eparhial, au avut încrederea de a încredința această responsabilitate. Dincolo de organizare și planuri, această încredere devine o chemare frumoasă și o datorie de suflet pentru toți cei care lucrează la formarea tinerilor.

Ateliere tematice şi extracurriculare

În acest spirit de responsabilitate și încredere, programul este gândit într-o formă echilibrată și dinamică. În fiecare lună sunt organizate două ateliere tematice și două ateliere extracurriculare, câte una pentru fiecare grupă de vârstă. Atelierele tematice devin spații de dialog și descoperire, în care copiii sunt provocați să reflecteze la lucruri simple, dar esențiale, precum însemnătatea familiei, a prieteniei, a ceea ce înseamnă să fii responsabil sau să faci binele chiar și atunci când nu este deloc ușor. Prin jocuri, activități interactive și exerciții creative și recreative, copiii nu doar ascultă, ci participă, gândesc, întreabă și descoperă împreună sensul unor valori care le vor călăuzi viața.

La unul din ateliere, după o dis­cuție despre familie, un copil a ridicat mâna și a spus cu o sinceritate care a produs pentru câteva clipe liniște în toată biserica: „Eu cred că familia este locul unde înveți să iubești... , chiar și atunci când nu este ușor!” În liniștea aceea, s-a simțit că, dincolo de activități și jocuri, copiii descoperă adevăruri care le vor rămâne în inimă mult timp.

La fel de importante sunt și atelierele extracurriculare, care transformă aceste întâlniri în experiențe memorabile. În aceste momente, copiii învață să lucreze împreună, să se sprijine unii pe alții și să descopere bucuria comunității. Ceea ce impresionează cel mai mult, însă, sunt energia și entuziasmul copiilor. Pentru mulți dintre ei, aceste întâlniri au devenit deja un moment așteptat cu nerăbdare, un spațiu în care se simt ascultați, încurajați și valori­zați. O fetiță, care la început stătea retrasă și vorbea foarte puțin, a spus aproape în șoaptă: „Aici îmi place pentru că simt că cineva mă ascultă!”

Pentru cei implicați în organizarea programului, astfel de cuvinte spun mai mult decât o simplă statistică despre impactul acestor întâlniri asupra copiilor. Iar efectele programului încep să se vadă nu doar în rândul copiilor, ci și în comunitate. Părinții vorbesc cu bucurie despre schimbările pe care le observă: mai multă responsabilitate, mai multă implicare și dorința copiilor de a face lucruri frumoase împreună.

Un rol esențial în această lucrare îl au voluntarii și colaboratorii care se implică cu dăruire, precum și sprijinul instituțiilor educaționale locale care au înțeles că formarea copiilor este o responsabilitate comună a familiei, a școlii și a Bisericii. Într-o lume în care copiii sunt adesea atrași de lucruri superficiale sau trecătoare, astfel de programe devin adevărate școli de viață, locuri în care se formează caractere, se leagă prietenii și se clădește încrederea în bine.

La Parohia „Sfinții Voievozi”, fiecare atelier și fiecare activitate des­fășurată transmit un mesaj simplu, dar profund: atunci când comunitatea se unește pentru a sprijini copiii, viitorul începe să se întrevadă încă din prezent.

Schimbările mari dintr-o comunitate nu încep cu lucruri spectaculoase, ci cu pași mici și temători, dar și cu oameni care aleg să creadă în viitor. Iar atunci când un copil pleacă de la o astfel de întâlnire cu mai mult curaj, cu mai multă bunătate sau cu dorința de a săvârși binele, semințele unui viitor mai luminos au fost deja semănate. La parohia noastră, această lucrare începe deja să rodească în inimile copiilor care cresc împreună, învățând că adevărata putere a unei comunități stă în grija pe care o are pentru generațiile care vin.