Regatul Unit revine în programul Erasmus+

Data: 17 Aprilie 2026

Comisia Europeană și Regatul Unit au semnat în această săptămână un acord de reluare a cooperării în cadrul Erasmus+, începând cu anul 2027. „Această revenire înseamnă mult mai mult decât mobilitate pentru studenți. Vorbim despre noi oportunități pentru elevi, pentru tinerii din învăță­mântul profesional, dar și pentru educatori și profesori. Tinerii vor putea participa la acțiuni de voluntariat, iar sportivii vor avea acces la mobilitate internațională”, a declarat comisarul european Roxana Mînzatu, vicepreşedinte al Comisiei Europene.

Acordul va contribui și la dezvoltarea parteneriatelor între companii private, universități, școli și organizații din UE (inclusiv România) și Marea Britanie, în domenii precum inovare şi formare profesională, stimulând astfel dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport prin care sunt finanțate mobilități internaționale și parteneriate între instituții. În ultimii ani, programul a pus un accent tot mai mare pe incluziune, astfel încât accesul să fie posibil pentru cât mai mulți tineri, indiferent de situația lor socială sau economică. De exemplu, în România, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a suplimentat, recent, cu suma de 16 milioane de euro bursele Erasmus+, din Fondul Social European Plus. Cel puțin 4.000 de studenți cu oportunități reduse ar urma să beneficieze de sprijin financiar suplimentar pentru a participa la mobilități Erasmus+, astfel: 2.550 lei/lună pentru mobilități fizice de lungă durată şi 2.550 lei sumă fixă pentru mobilități de scurtă durată. (O.N.)

