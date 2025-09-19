Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Fonduri europene pentru combaterea violenţei în şcoli

Fonduri europene pentru combaterea violenţei în şcoli

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 19 Septembrie 2025

Fundația World Vision România a lansat primul apel pentru granturi mici, prin care ONG-urile pot accesa fonduri europene pentru inițiative care protejează copiii împotriva violenței în ecosistemul școlar. Cele 10 granturi, fiecare în valoare de 10.000 de euro, sunt destinate organizațiilor mici, înființate legal în România înainte de 17 septembrie 2024, care au avut în ultimii trei ani fiscali venituri medii de cel mult 250.000 de euro și activează în domeniul protecției copilului sau al educației.

„Prin acest proiect, sprijinim vocea ONG-urilor locale, care pot mobiliza comunitățile mai bine decât oricine. Copiii ne-au arătat în acest an cât de mult contează să fie ascultați, iar profesorii și pă­rinții ne-au cerut să continuăm. Prin aceste granturi, vrem să consolidăm rețelele locale și să facem pași concreți către școli mai sigure și mai incluzive”, a declarat, într-un comunicat, Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Fiecare ONG poate depune un singur proiect, iar termenul limită este 18 noiembrie 2025, ora 14:00. Evaluarea se va desfășura după această dată, contractarea se va face în decembrie, iar implementarea proiectelor selectate este prevăzută pentru perioada ianuarie - iunie 2026. Potrivit World Vision România, în 2026 va fi deschis un al doilea apel pentru granturi mici, cu alte zece finanțări a câte 10.000 de euro fiecare. Ghidul solicitantului, documentele de aplicare și formularele online pot fi consultate pe site-ul programului: worldvision.ro/proiect-save, secțiunea „ape­luri proiecte”.

Prin intermediul programului SAVE - School Anti-Violence Ecosystem, cofinanțat de Uniunea Europeană, au fost finanţate în ultimele şase luni 33 de proiecte, desfășurate în 34 de județe și în municipiul București, iar peste 22.000 de copii, alături de 3.000 de părinți, 2.500 de profesori și 500 de experți au participat la campanii, ateliere și sesiuni de formare dedicate prevenirii și combaterii violenței în școli. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Fundația World Vision România
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Cuantumul burselor universitare Educaţie
    Cuantumul burselor universitare

    Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în consultare proiectul de ordin privind aprobarea cuan­tumurilor burselor pentru studenţii înmatriculaţi la programe de studii universitare organizate cu finanţare de la

    19 Sep, 2025
  • Modificări la evaluările naţionale Educaţie
    Modificări la evaluările naţionale

    Evaluările naţionale în clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi schim­bate printr-un ordin care va fi emis cât mai curând, a anunţat ministrul educaţiei, Daniel David, citat de Agerpres. Evaluările vor

    19 Sep, 2025
  • O poveste cu o Zână bună... Educaţie
    O poveste cu o Zână bună...

    A fost odată ca niciodată... A fost odată o Zână bună și iubitoare. Dumnezeu a înzestrat-o cu toate darurile frumoase: un zâmbet minunat, o voce caldă, un chip angelic și o inimă atât de mare, cât să

    15 Sep, 2025
TOP 6 Educaţie