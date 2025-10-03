Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Târg de oferte educaţionale

Târg de oferte educaţionale

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 03 Octombrie 2025

Instituţii de învăţământ din 12 ţări europene îşi vor prezenta ofertele educaţionale la evenimentul „The International University Fair”, care va avea loc sâmbătă şi duminică, la Sala Palatului din Bucureşti. Vor fi prezentate 5.000 de programe din toate domeniile de studiu şi oferite burse de peste 800 de euro. Potrivit organizatorilor, „absolvenţii de liceu din România pot începe facultatea în Europa fără taxe de şcolarizare, cu burse care acoperă costurile lunare de trai”.

Instituţiile de învăţământ provin din ţări precum Germania, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Olanda, Belgia, Italia, Elveţia, Grecia, primele trei ţări amintite aflându-se în top 6 mondial la performanţă academică. Universităţile publice din Germania, Danemarca şi Finlanda nu percep taxe de şcolarizare pentru cetăţenii UE. Târgul va ajunge şi în alte două centre universitare din ţară: Cluj-Napoca (6 octombrie, Grand Hotel Napoca) şi Iaşi (8 octombrie, Palas Congress Hall). (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Sala Palatului
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Concurs de arte vizuale pentru elevi Educaţie
    Concurs de arte vizuale pentru elevi

    Muzeul Național Cotroceni (MNC) lansează ediția 2025 a proiectului „Cotroceni Creativ Junior”, un concurs de arte vizuale dedicat elevilor de gimnaziu și de liceu şi derulat „cu scopul valorificării

    03 Oct, 2025
  • Sub Acoperământul Maicii Domnului Educaţie
    Sub Acoperământul Maicii Domnului

    Toamna a venit în parohia noastră cu roade bogate și cu inimile pline de mulțumire. Vara care a trecut nu a fost doar un timp al soarelui și al vacanței, ci mai ales o vreme a întâlnirilor, a rugăciunii și a cr

    29 Sep, 2025
TOP 6 Educaţie