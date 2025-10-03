Târg de oferte educaţionale

Data: 03 Octombrie 2025

Instituţii de învăţământ din 12 ţări europene îşi vor prezenta ofertele educaţionale la evenimentul „The International University Fair”, care va avea loc sâmbătă şi duminică, la Sala Palatului din Bucureşti. Vor fi prezentate 5.000 de programe din toate domeniile de studiu şi oferite burse de peste 800 de euro. Potrivit organizatorilor, „absolvenţii de liceu din România pot începe facultatea în Europa fără taxe de şcolarizare, cu burse care acoperă costurile lunare de trai”.

Instituţiile de învăţământ provin din ţări precum Germania, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Olanda, Belgia, Italia, Elveţia, Grecia, primele trei ţări amintite aflându-se în top 6 mondial la performanţă academică. Universităţile publice din Germania, Danemarca şi Finlanda nu percep taxe de şcolarizare pentru cetăţenii UE. Târgul va ajunge şi în alte două centre universitare din ţară: Cluj-Napoca (6 octombrie, Grand Hotel Napoca) şi Iaşi (8 octombrie, Palas Congress Hall). (O.N.)