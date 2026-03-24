Tecnologii avansate la PoliFEST

Tehnologii avansate la PoliFEST

Data: 27 Martie 2026

Cea de-a 15-a ediţie a PoliFEST continuă astăzi, 27 martie, cu a doua zi de evenimente dedicate elevilor, studenţilor, profesorilor, cercetătorilor şi reprezentanţilor mediului economic. Politehnica Bucureşti organizează ediţia din acest an simultan în Centrul Universitar Bucureşti şi în Centrul Universitar Piteşti, „evidenţiind diversitatea programelor de studiu şi a domeniilor disponibile în cadrul universităţii” şi oferind, totodată, „o perspectivă amplă asupra oportunităţilor educaţionale şi profesionale pentru noua generaţie”, potrivit Agerpres. Vizitatorii pot descoperi până sâmbătă, 28 martie, inclusiv, atât ofertele educaţionale, cât şi tehnologii avansate, aplicaţii de inteligenţă artificială dezvoltate de studenţi, capabile să transforme idei rostite în sarcini organizate instant, sau sisteme moderne din domeniul transportului feroviar. (O.N.)

