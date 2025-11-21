Acțiune filantropică la un centru social din Dâmbovița

Data: 21 Noiembrie 2025

Joi, 20 noiembrie, parohiile Colacu, Ghergani, Ghimpați, Răcari I, Răcari II și Stănești, din cadrul Protoieriei Titu, județul Dâmbovița, au oferit un exemplu de solidaritate creștină, donând produse igienico‑sanitare Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice „Stejarul” din localitatea Mereni.

Acțiunea se înscrie în programul social‑filantropic inițiat de Arhiepiscopia Târgoviștei, prin care se oferă sprijin constant instituțiilor de ocrotire și centrelor sociale din eparhie, cultivând spiritul de comuniune și responsabilitate față de cei vulnerabili, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.