Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie Acțiune filantropică la un centru social din Dâmbovița

Acțiune filantropică la un centru social din Dâmbovița

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Data: 21 Noiembrie 2025

Joi, 20 noiembrie, parohiile Colacu, Ghergani, Ghimpați, Răcari I, Răcari II și Stănești, din cadrul Protoieriei Titu, județul Dâmbovița, au oferit un exemplu de solidaritate creștină, donând produse igienico‑sanitare Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice „Stejarul” din localitatea Mereni.

Acțiunea se înscrie în programul social‑filantropic inițiat de Arhiepiscopia Târgoviștei, prin care se oferă sprijin constant instituțiilor de ocrotire și centrelor sociale din eparhie, cultivând spiritul de comuniune și responsabilitate față de cei vulnerabili, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
  • Campanie de educație pentru sănătate la o școală prahoveană Filantropie
    Campanie de educație pentru sănătate la o școală prahoveană

    Voluntarii Paraclisului Cate­dralei Naționale au organizat vineri, 14 noiembrie, o nouă acțiune din cadrul campaniei „Prevenție și edu­ca­ție pentru sănătate”. Activitatea s-a desfășurat la Școala Gimnazială Buda, comuna Râfov, județul Prahova, și a implicat aproximativ 100 de elevi. Copiii au avut ocazia să învețe de la voluntari cum să adopte un stil de viață sănătos, noțiuni de igienă generală, recunoașterea și gestionarea situațiilor de bullying, importanța igienei orale, precum și tehnici de prim ajutor.

    18 Noi, 2025
  • Activitate culturală și filantropică la Penitenciarul Rahova Filantropie
    Activitate culturală și filantropică la Penitenciarul Rahova

    Joi, 13 noiembrie 2025, în cadrul activităților social-filantropice derulate ca parte a proiectului „Coe­ziune socială și comuniune de cre­dință”, zona București-Ilfov, Peniten­ciarul București-Rahova a găzduit conferința cu titlul „Importanța Catedralei Mântuirii Neamului din perspectiva jertfei eroilor români pentru libertatea și demnitatea națională - considerații istorice”. Prelegerea a fost susținută de părintele prof. dr. Mihail Săsăujan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

    16 Noi, 2025
TOP 6 Filantropie