Micuțul Alexandru Nicolae Chirițoiu are nevoie de ajutorul nostru!

Data: 19 Noiembrie 2025

Încă de la naștere, micuțul Alexandru Nicolae Chirițoiu a fost diagnosticat cu hipoplazie cord stâng (o malformație cardiacă congenitală rară, în care ventriculul stâng al inimii nu este dezvoltat). În iulie a trecut prin prima sa operație pe inimă - procedura Norwood, una dintre cele mai dificile intervenții făcute vreodată la copii.

Astfel că până acum, când urmează să împlinească primele 5 luni de viață, spitalul a devenit casă pentru Alexandru Nicolae și părinții săi. Pe lângă diagnosticul inițial, medicii i‑au descoperit și efect septal atrial mare (DSA) - o gaură între camerele inimii, care face sângele să circule anormal; coarctație moderată a aortei - vase îngustate, care îngreunează fluxul sangvin; flux restrictiv prin canalul BT, care nu lasă sângele să ajungă corect la plămâni; precum și o stare generală extrem de fragilă, probleme de alimentație și riscuri cu fiecare zi care trece.

Șansele sale la o viață normală depind de o serie de trei intervenții chirurgicale, în Germania, acolo unde specialiștii pot oferi cea mai mare șansă copiilor cu malformații ca ale sale.

La 6 decembrie este programată a doua operație. Dacă nu este operat la timp, inimioara sa nu va mai rezista.

Întrucât starea de sănătate a micuțului Alexandru Nicolae este condiționată de aceste operații și de prezența continuă în spital, familia este nevoită să rămână permanent în preajma sa, costurile pentru acest lucru fiind foarte ridicate.

De aceea, orice ajutor financiar contează enorm!

Deși acum luptă cu o boală atât de gravă, micuțul Alexandru Nicolae are șansa să trăiască o copilărie firească.

Alexandru Nicolae și familia sa pot recunoaște iubirea lui Dumnezeu prin solidaritatea cu care îi sprijinim! Ajutorul nostru poate face diferența în viața acestui copilaș!

Persoanele care doresc să‑i ofere un sprijin familiei micuțului Alexandru Nicolae pot dona în unul din următoarele conturi bancare, deschise pe numele mamei:

BT: COSTACHE‑CHIRIȚOIU MARCELA

RO73BTRLRONCRT0CH6294801

REVOLUT: MARCELA COSTACHE CHIRIȚOIU

(0768.974.362)

RO52 REVO 0000 1485 2515 0233