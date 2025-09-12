O colaborare de tradiție în sprijinul copiilor vulnerabili din sectorul 4 al Capitalei

Și la începutul acestui an școlar, Protoieria Sector 4 Capitală a pregătit ghiozdane și rechizite pentru cei 55 de copii care frecventează Centrul de zi „Eu și prietenii mei”, aflat în grija DGASPC Sector 4. Evenimentul s‑a desfășurat în curtea comună a paraclisului DGASPC Sector 4 și a centrului de zi și a adus multă bucurie copiilor, care au primit darurile necesare pentru a începe noul an școlar în cele mai bune condiții.

Activitatea a fost organizată cu aprobarea și participarea părintelui protoiereu Ionuț Bărbulescu, care a coordonat întreaga acțiune. De asemenea, un rol important în menținerea acestei tradiții filantropice l‑a avut Biroul de asistență socială al protoieriei care, împreună cu membrii Cancelariei, s‑a implicat activ în pregătirea și desfășurarea momentului festiv.

Colaborarea dintre Protoieria Sector 4 Capitală și DGASPC Sector 4 este una de durată, consolidată prin numeroase activități dedicate copiilor din acest centru. Pe lângă sprijinul acordat la începutul fiecărui an școlar, reprezentanții protoieriei vizitează periodic copiii, aducându‑le daruri și sprijin cu prilejul marilor sărbători: de Crăciun, de Învierea Domnului și de 1 iunie.

Darurile oferite nu reprezintă doar un sprijin material, ci și o investiție în viitorul acestor copii. Ele contribuie la prevenirea abandonului școlar și vin în sprijinul familiilor vulnerabile, pentru care începutul anului școlar este adesea o povară financiară. În același timp, prin aceste inițiative, elevii care beneficiază de sprijin sunt ajutați să nu se simtă marginalizați față de colegii lor, fiind încurajați să participe activ și cu încredere la viața școlară.

„Acești copii au nevoie de atenția și grija noastră, iar implicarea comunității este esențială pentru a le oferi atât resursele materiale, cât și încurajarea de a merge înainte cu încredere. Ne dorim să fim mereu aproape de ei pentru a simți că nu sunt singuri”, a transmis părintele protopop Ionuț Bărbulescu.