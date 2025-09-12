Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Filantropie O colaborare de tradiție în sprijinul copiilor vulnerabili din sectorul 4 al Capitalei

O colaborare de tradiție în sprijinul copiilor vulnerabili din sectorul 4 al Capitalei

Un articol de: Cristina Untaru - 12 Septembrie 2025

Și la începutul acestui an școlar, Protoieria Sector 4 Capitală a pregătit ghiozdane și rechizite pentru cei 55 de copii care frecventează Centrul de zi „Eu și prietenii mei”, aflat în grija DGASPC Sector 4. Evenimentul s‑a desfășurat în curtea comună a paraclisului DGASPC Sector 4 și a centrului de zi și a adus multă bucurie copiilor, care au primit darurile necesare pentru a începe noul an școlar în cele mai bune condiții.

Activitatea a fost organizată cu aprobarea și participarea părintelui protoiereu Ionuț Bărbulescu, care a coordonat întreaga acțiune. De asemenea, un rol important în menținerea acestei tradiții filantropice l‑a avut Biroul de asistență socială al protoieriei care, împreună cu membrii Cancelariei, s‑a implicat activ în pregătirea și desfășurarea momentului festiv.

Colaborarea dintre Protoieria Sector 4 Capitală și DGASPC Sector 4 este una de durată, consolidată prin numeroase activități dedicate copiilor din acest centru. Pe lângă sprijinul acordat la începutul fiecărui an școlar, reprezentanții protoieriei vizitează periodic copiii, aducându‑le daruri și sprijin cu prilejul marilor sărbători: de Crăciun, de Învierea Domnului și de 1 iunie.

Darurile oferite nu reprezintă doar un sprijin material, ci și o investiție în viitorul acestor copii. Ele contribuie la prevenirea abandonului școlar și vin în sprijinul familiilor vulnerabile, pentru care începutul anului școlar este adesea o povară financiară. În același timp, prin aceste inițiative, elevii care beneficiază de sprijin sunt ajutați să nu se simtă marginalizați față de colegii lor, fiind încurajați să participe activ și cu încredere la viața școlară.

„Acești copii au nevoie de atenția și grija noastră, iar implicarea comunității este esențială pentru a le oferi atât resursele materiale, cât și încurajarea de a merge înainte cu încredere. Ne dorim să fim mereu aproape de ei pentru a simți că nu sunt singuri”, a transmis părintele protopop Ionuț Bărbulescu. 

 

