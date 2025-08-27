Anul bisericesc se încheie cu o sărbătoare închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Conținutul acestei sărbători este legat de sfârșitul vieții marelui proroc. El este omorât prin decapitare la ordinul lui Irod Antipa. De aceea, sărbătoarea din 29 august poartă numele de Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și este zi de post.

Sfântul Ioan Botezătorul a fost întemnițat de tetrarhul Irod Antipa în fortăreața Maherus, pentru că prorocul condamna relația gre­șită pe care acesta o avea cu Irodiada, soția fratelui său, Irod Filip. El își repudiase soția și trăia cu Irodiada, ceea ce era considerat o mare fărădelege, pe care Sfântul Ioan Botezătorul a condamnat-o în termeni foarte duri.

Arestarea prorocului s-a făcut la îndemnul Irodiadei, dar tetrarhul nu a mers mai departe, după cum era îndemnat de aceasta, pentru că s-a temut de reacția poporului, care-l socotea în rândul prorocilor.

Sfârșitul Sfântului Ioan Botezătorul s-a petrecut la ziua de naștere a lui Irod Antipa. Profitând de acest moment, Irodiada și-a pus fiica să danseze, iar tetrarhul, impresionat, i-a promis că-i va da până la jumătate din teritoriile pe care le stăpânea. La îndemnul mamei sale ea cere capul Sfântului Ioan Botezătorul, dorin­ță pe care Irod Antipa i-o îndepli­nește.

Astfel se încheie misiunea în această lume a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul de Înaintemergător al Domnului nostru Iisus Hristos. Prin moartea lui, sufletul său urmează calea tuturor sufletelor după căderea lui Adam, și anume iadul. Aici el vestește drepților din vechime de venirea lui Hristos, Care o să-i elibereze din această închisoare a morții.

Când Mântuitorul nostru Iisus Hristos moare pe Cruce, sufletul Său dumnezeiesc se pogoară la iad și ca un biruitor al morții eliberează sufletele drepților ținute aici și pe cel al Sfântului Ioan Botezătorul. Toate aceste suflete ale drepților ajung în Rai în ziua Învierii Domnului, când El deschide porțile Raiului zăvorâte de păcatul lui Adam.

Sfântul Ioan Botezătorul, pentru noi creștinii ortodocși, este un mare proroc care a pregătit calea pentru Hristos ca Înaintemergător al Său și s-a învrednicit să-L arate lumii la Iordan ca Fiu al lui Dumnezeu când L-a afundat în apele acestui râu, descoperind teofania ce s-a petrecut la Botezul Domnului, adică arătarea Preasfintei Treimi, pe care o sărbătorim de Bobotează.