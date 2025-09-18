Al treilea cel mai fierbinte august din istoria măsurătorilor meteo

August 2025 a fost a treia cea mai caldă lună august înregistrată în istorie la nivel mondial, cu o temperatură medie de 16,6 grade Celsius, cu 0,22 grade sub valorile record din lunile august din 2023 şi 2024, dar cu 1,29 grade peste nivelurile preindustriale, potrivit serviciului Copernicus al Uniunii Europene, transmite agenţia DPA. Un val de căldură deosebit de intens a afectat, în perioada 8-18 august, o mare parte din Peninsula Iberică şi sud-vestul Franţei, în timp ce temperaturile din nordul şi nord-estul Europei s-au menţinut sub mediile pe termen lung.

În ansamblu, vara anului 2025 a fost a patra cea mai caldă din Europa, cu temperaturi cu 0,9 grade peste perioada de referinţă 1991-2020. Europa de Vest şi de Sud-Est a cunoscut al treilea mare val de căldură al sezonului, fiind afectată în mare parte de secetă însoţită de incendii grave, în timp ce în sudul Franţei, Italia şi Germania s-au înregistrat precipitaţii abundente localizate.

Copernicus publică periodic date privind temperatura de la suprafaţa Pământului, întinderea banchizelor şi precipitaţiile. Concluziile se bazează pe analize generate de computer care includ miliarde de măsurători efectuate de sateliţi, nave, aeronave şi staţii meteorologice din întreaga lume.