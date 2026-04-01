ANPC: Persoanele fizice care pot cere eșalonarea sau ștergerea datoriilor

Data: 08 Aprilie 2026

Persoanele fizice aflate în dificultate financiară pot apela la procedura de insolvenţă care oferă posibilitatea restructurării sau ştergerii datoriilor şi suspendării executărilor silite, informează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Instituția a iniţiat recent demersuri pentru modificarea cadrului legislativ, propunerile vizând introducerea locuinței în categoria bunurilor neurmăribile și redefinirea valorii-prag a datoriilor la nivelul a 10 salarii minime brute, față de 15 în prezent.

Insolvenţa persoanelor fizice, reglementată de Legea nr. 151/2015, este un instrument de sprijin oferit de Protecția Consumatorilor. Ca urmare, persoanele care au acumulat datorii cărora nu le mai fac faţă pot apela la procedura de insolvenţă adresându-se Direcţiei de Insolvenţă a Persoanelor Fizice din cadrul ANPC.

Pentru deschiderea procedurii, debitorii persoane fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: notificarea prealabilă a creditorilor cu cel puţin 30 de zile înainte de depunerea cererii; prezentarea dovezilor privind veniturile sau lipsa acestora; anexarea documentelor care atestă veniturile realizate în ultimii 3 ani şi estimările pentru următorii 3 ani. Totodată, solicitanții trebuie să depună documentele fiscale, cazierul judiciar şi fiscal, raportul de la Biroul de Credit și să prezinte un plan de rambursare (acolo unde este cazul).

Conform ANPC, legea reglementează trei tipuri de proceduri de insolvenţă. O procedură, care se adresează debitorilor cu datorii de peste 15 salarii minime brute (60.750 de lei), presupune achitarea a cel puţin jumătate din datorii în maximum 5 ani, în baza unui plan aprobat de creditori, caz în care se dispune suspendarea executărilor silite şi a dobânzilor, precum şi posibilitatea ştergerii parţiale a datoriilor. O altă procedură, simplificată, este destinată pensionarilor sau persoanelor cu capacitate de muncă redusă, ale căror datorii nu depăşesc 10 salarii minime brute (40.500 de lei) şi care nu deţin bunuri urmăribile. În acest caz, după o perioadă de supraveghere de trei ani, debitorii pot beneficia de ştergerea datoriilor.

Al treilea tip de procedură se aplică celor cu peste 60.750 de lei datorii, care nu pot acoperi cel puţin jumătate în 5 ani, situație în care se recurge la valorificarea bunurilor urmăribile şi, ulterior, la plăţi lunare către creditori pe o perioadă între 1 şi 5 ani, urmând ca restul datoriilor să fie şterse la finalul procedurii, susţin reprezentanţii ANPC, citați de Agerpres.

Pentru a facilita mai multor persoane accesarea insolvenţei, autoritatea a propus recent introducerea în categoria bunurilor neurmăribile a locuinţei familiei, cu anumite excepții, dacă a fost achiziţionată prin programul „Prima Casă”, și stabilirea nivelului minim al datoriilor necesar deschiderii procedurii la 10 salarii minime brute pe economie, în loc de 15 salarii, ca în prezent. (C.Z.)