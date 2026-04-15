Banat, Regiune Gastronomică Europeană în 2028

Un juriu specializat a recomandat regiunea Banat pentru a deveni Regiune Gastronomică Europeană în anul 2028, întrucât „oferta acoperă coerent cele şase domenii prioritare ale IGCAT (Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism - n.r.) şi a fost construită organic, cu implicarea reală a mai multor actori locali. În acelaşi timp, include planuri clare de participare a Banatului în proiectele reţelei şi arată o asumare serioasă a dimensiunii europene a acestui titlu”, a declarat dr. Diane Dodd, preşedintele IGCAT şi al juriului, citată de news.ro. Juriul a evidenţiat poziţia aparte a Banatului, un spaţiu de întâlnire a culturilor, unde gastronomia spune o poveste construită în timp, din influenţe româneşti, sârbe, maghiare, germane, şi nu numai. „ (…) Ecosistemul gastronomic al regiunii, care leagă oraşul de mediul rural, universităţile de ferme, producătorii artizanali de sectorul ospitalităţii, arată că Banatul are o bază solidă şi resursele necesare pentru a construi un program relevant şi cu impact”, a adăugat Diane Dodd. Pe baza dosarului depus şi a vizitei în teren, juriul a decis în unanimitate să recomande Banatul pentru titlul de „Regiune Europeană a Gastronomiei 2028”, urmând să facă anunţul final în 10 iunie 2026.